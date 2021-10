Európska únia pomôže Afgancom jednou miliardou eur, Turecko sa obáva prílevu migrantov

Nechcú legitimizovať dočasnú vládu

Erdogan navrhol pracovnú skupinu

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) predstavila balíček pomoci pre Afgancov v hodnote jednej miliardy eur a varovala, že humanitárna pomoc im s prichádzajúcou zimou nevystačí na oddialenie hladu.Európska dvadsaťsedmička sa k pomoci zaviazala počas virtuálneho samitu skupiny veľkých svetových ekonomík G20 venovanému Afganistanu, kde v auguste prevzalo moc hnutie Taliban Stretnutie bolo podľa vlády Talianska, ktoré má predsedníctvo G20, venované „urgentnej“ humanitárnej pomoci pre Afgancov, boju proti terorizmu a slobode pohybu pre Afgancov v krajine aj mimo nej.Balíček pomoci EÚ zahŕňa 300 miliónov eur, ku ktorým sa blok zaviazal už skôr. Zameria sa len na afganské obyvateľstvo a susedné krajiny, ktoré boli prvé pri poskytovaní okamžitej pomoci.Okrem tejto humanitárnej pomoci zostáva rozvojová pomoc EÚ Afganistanu vzhľadom na vládu Talibanu zmrazená. Euroblok je opatrný, aby nelegitimizoval dočasnú vládu hnutia.„Afganci by nemali platiť za činy Talibanu,“ odôvodnila balík pomoci predsedníčka Európskej komisie Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na virtuálnom samite upozornil, že medzinárodná komunita by si mala udržať otvorené kanály pre dialóg s Talibanom, aby ho „trpezlivo a postupne nasmerovali“ k vytvoreniu inkluzívnejšej administratívy.Turecko, ktoré poskytuje útočisko viac ako 3,6 miliónu Sýrčanov, podľa neho nevydrží prílev migrantov z Afganistanu a nová vlna migrantov postihne aj európske štáty.Erdogan navrhol vytvorenie pracovnej skupiny v rámci G20, ktorá by sa venovala Afganistanu, a uviedol, že Turecko je ochotné ju viesť.