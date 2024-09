Európska únia poskytne Slovensku miliardu eur na opravy a prevenciu proti povodniam, Takáč chváli vládu za zvládnutie situácie

Najväčšie škody sú v lesných porastoch

Dôležitou prevenciou sú vodozádržné opatrenia

21.9.2024 (SITA.sk) - Škody po povodniach, ktoré momentálne ešte mestá a obce vyčísľujú, budú na úrovni okolo 20 miliónov eur. Povedal to v sobotu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč Smer-SD ) v relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová informovala v Poľsku premiéra Roberta Fica , že Európska únia poskytne Slovensku v súvislosti s povodňami miliardu eur.„Toto je fakt ten príklad, keď sa Európska únia stará o svojich občanov,“ vyzdvihol Takáč. Táto suma sa podľa ministra použije jednak na opravu škôd, ktoré spôsobili povodne, ale zároveň aj na vodozádržné opatrenia, ktoré majú do budúcnosti zabrániť zopakovaniu takejto situácie. Zároveň dodal, že zo strany poľnohospodárov nemá hlásené výrazné škody.„Zatiaľ najväčšie škody, ktoré náš rezort eviduje, sú hlavne v lesných porastoch. Bavíme sa hlavne o Malých Karpatoch, ale škody sú aj v iných oblastiach. Ak by sa napríklad v Malých Karpatoch urobili vodozádržné opatrenia, ten nápor vody by nebol taký veľký,“ povedal Takáč. Podľa neho vie agrorezort prísť veľmi rýchlo a operatívne s viacerými projektami.Minister tiež vyhlásil, že Slovensko zvládlo povodne dobre v prvom rade preto, že „je tu vláda veľmi schopných ľudí, a nie amatérov.“Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Marián Čaučík to komentoval tým, že „toto je pravidelná a obohratá pesnička. Čakal som, že aspoň tu sa nepotrebujeme vymedziť, lebo to bola katastrofa, ktorá postihla, chvalabohu, len malú časť Slovenska a tie zrážky tu neboli také ako v Čechách a v iných krajinách".Podľa neho nešlo o žiadne zásluhy súčasnej vlády. Ťažko sa tiež podľa neho vymedzovať voči susedným Čechám, pretože tie zvládli povodne výborne. Problémom podľa neho bolo, že sme mali na Slovensku dva veľmi suché mesiace a potom naraz za štyri dni napadol štvormesačný úhrn zrážok na niektorých miestach.Čaučík zdôraznil, že dôležitou prevenciou sú vodozádržné opatrenia, ktoré sa vo veľkom robili za vlády Ivety Radičovej a potom sa od nich, bohužiaľ, upustilo. Podľa neho sa k nim treba vrátiť v spolupráci so samosprávami. Čaučík má obavu, či Slovensko bude vedieť miliardu z Európskej únie minúť, pretože aj v súčasnosti má naša krajina problémy s čerpaním európskych peňazí, ktoré je u nás zaťažené veľkou byrokraciou.