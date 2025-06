Európska únia predĺžila platnosť sankcií voči Rusku pre vojnu na Ukrajine

27.6.2025 (SITA.sk) - Lídri 27 krajín Európskej únie sa vo štvrtok dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Rozhodnutie na samite v Bruseli znamená, že rozsiahle sankcie EÚ pre ruskú vojnu na Ukrajine vrátane zmrazenia aktív ruskej centrálnej banky v hodnote viac ako 200 miliárd eur zostanú v platnosti minimálne do začiatku roka 2026.Stalo sa tak po tom, ako predstavitelia Únie uviedli, že pripravujú alternatívne plány na zachovanie ekonomických sankcií bloku voči Moskve v prípade, že by ich maďarský líder Viktor Orbán odmietol podporiť. Hoci však EÚ zabezpečila, že jej existujúce opatrenia zostávajú v platnosti, nepodarilo sa jej získať súhlas s novým balíkom sankcií pre blokovanie zo strany maďarského spojenca Slovenska. Slovenský líder Robert Fico na samite odmietol schváliť nové kolo sankcií pre samostatný spor s Bruselom o plány na zastavenie dovozu ruského plynu do konca roka 2027. Fico vo štvrtok rokoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ale nepodarilo sa mu získať požadované ústupky a oznámil zdržanie sa schválenia balíka nových sankcií.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videopríhovore vyzval lídrov EÚ, aby prijali silný balík „zameraný na ruský obchod s ropou“. Predstavitelia EÚ však uviedli, že snahu o zníženie cenového stropu exportovanej ruskej ropy odložili po tom, ako to nepodporil Washington ako súčasť širšej iniciatívy G7.