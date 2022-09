Európska únia pripravuje kroky na zachovanie jednotného trhu i v čase kríz

Európska komisia v pondelok predstavila nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh (SMEI). Ako výkonný orgán Európskej únie uviedol prostredníctvom svojho oficiálneho webu, tento rámec krízového riadenia má v prospech občanov a podnikov v celej EÚ zachovať voľný pohyb tovaru, služieb a osôb, ako aj dostupnosť základného tovaru a služieb v prípade budúcich núdzových situácií.

19.9.2022 (Webnoviny.sk) -„Jednotný trh sa osvedčil ako naše najlepšie aktívum v krízovom riadení, ale pandémia COVID-19 odhalila aj štrukturálne nedostatky, ktoré oslabujú schopnosť EÚ účinne a koordinovane reagovať na núdzové situácie. Jednostranné opatrenia spôsobili fragmentáciu, zhoršili krízu a postihli najmä malé a stredné podniky,“ uvádza sa v správe Komisie.Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová tvrdí, že jednotný trh musí fungovať aj v čase krízy a je potrebné ho posilniť. „Potrebujeme nové nástroje, ktoré nám umožnia rýchlo a kolektívne reagovať. Aby sme pri každej novej kríze vedeli zabezpečiť, že jednotný trh zostane otvorený a že tovar zásadného významu zostane dostupný na ochranu európskych občanov. Umožní nám to práve nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh,“ podotkla.Podľa komisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona musí byť EÚ pripravená, čo sa týka predvídania ďalšej krízy a zakročiť proti nej.„Nesmieme sa spoliehať na ad hoc improvizované opatrenia. Práve nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh nám ponúka štrukturálnu odpoveď na to, ako zachovať voľný pohyb tovaru, osôb a služieb v nepriaznivých časoch. Nástroj SMEI zabezpečí lepšiu koordináciu, s členskými štátmi, pomôže vylúčiť a obmedziť vplyv potenciálnej krízy na náš priemysel a hospodárstvo a vybaví Európu takými nástrojmi, ktorými disponujú naši globálni partneri, ale my ich nemáme,“ skonštatoval Breton.