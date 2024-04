Európska únia sa chce v ďalšom balíku sankcií vysporiadať s ruskou tieňovou flotilou ropných tankerov

Veľký problém

Medzera v sankciách

22.4.2024 (SITA.sk) - Európska komisia preskúma spôsoby ako sa vysporiadať s ruskou tieňovou flotilou ropných tankerov v rámci ďalšieho balíka sankcií.V pondelok to pre viaceré médiá vrátane portálu Politico povedal švédsky premiér Tobias Billström , podľa ktorého je načase dať flotile koniec.Tieňová flotila, ktorá pozostáva zhruba z 1 400 lodí nejasného vlastníctva, „nielenže pomáha Rusku pri obchádzaní sankcií, ale je to aj jasná environmentálna hrozba,“ varoval švédsky minister na okraji stretnutia Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci.Flotila je podľa neho veľký problém z hľadiska financií pre ruskú vojnovú mašinériu.Podľa Billströma by boli oslovené vlajkové a prístavné štáty a mohli by byť „podniknuté kroky proti vlastníkom, prevádzkovateľom, poisťovacím spoločnostiam v tretích krajinách“, ktoré dnes Rusko využíva pre tieňovú flotilu.Bolo by to prvýkrát, čo by sa EÚ začala zaoberať touto medzerou v sankciách od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.Analytici však varujú, že drastické kroky, ako napríklad blokovanie lodí z vôd EÚ, by si Moskva mohla vykladať ako eskaláciu.