Európska Únia sa chystá v rámci trinásteho balíka sankcií zaviesť embargo na ruský hliník

23.1.2024 (SITA.sk) - Európska únia sa v rámci 13. balíka sankcií voči Rusku chystá zamerať na ruský hliník. Pre web Politico to povedali diplomati z prostredia EÚ.Predchádzajúce kolá sankcií ponechali nedotknutých približneruského vývozu tohto kovu do EÚ, tvrdí obchodná organizácia European Aluminium, ktorá zastupuje výrobcov z Únie a je za ďalšie dovozné obmedzenia voči ruským dodávateľom.Krajiny EÚ by čoskoro mali začať diskutovať o obsahu spomenutého, pričom podľa nemenovaného diplomata by ho mohli schváliť pred druhým výročím začiatku vojny na Ukrajine