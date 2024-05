Európska únia skonfiškuje zisky zo zmrazených ruských aktív, prostriedky použije na pomoc Ukrajine

9.5.2024 (SITA.sk) - Európska únia dosiahla dohodu o skonfiškovaní ziskov zo zmrazených ruských aktív a v priebehu niekoľkých mesiacov tieto prostriedky poskytne na financovanie zbraní a pomoci pre Ukrajinu Ako referuje web The Guardian , poprední diplomati EÚ sa na stredajšom stretnutí dohodli na kompromise o použití odhadovaných neočakávaných ziskov vo výške 4,4 miliardy eur na pomoc Ukrajine, čím sa vyriešil spor týkajúci sa daní a nákladov na správu v Belgicku.Predpokladá sa, že Belgicko má pod kontrolou až 191 miliárd eur z aktív ruskej centrálnej banky v hodnote 260 miliárd eur zmrazených po vypuknutí vojny na Ukrajine , ktoré sú uložené v jeho finančnom zúčtovacom stredisku Euroclear Vo februári zúčtovacie centrum oznámilo úroky z ruských fondov vo výške 4,4 miliardy eur a prognózuje, že belgická vláda získa na daniach 1,085 miliardy eur. Konečnú sumu pre Ukrajinu musia ešte potvrdiť, no mala by byť známa v júli.