Európska únia sprísni kontroly duševného zdravia pilotov

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. júla (TASR) - Európska únia v reakcii na haváriu lietadla spoločnosti Germanwings so 150 obeťami na životoch z roku 2015 zavádza nové pravidlá, ktoré sprísnia kontroly duševného zdravia pilotov. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Európska komisia uviedla, že na základe nových nariadení, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020, budú aerolínie povinné vykonávať psychologické posudky pilotov ešte predtým, ako začnú lietať.Komisia taktiež požaduje, aby pilotov a členov posádok lietadiel ešte pred prijatím systematicky otestovali na závislosť od psychoaktívnych látok. Tiež by sa mali po tom, ako sa zotavia z nejakej choroby a vrátia sa do práce, podrobiť neohláseným prehliadkam.Stroj Airbus A320 nízkonákladovej spoločnosti Germanwings, vracajúci sa z Barcelony do Düsseldorfu, havaroval 24. marca 2015 po tom, ako sa druhý pilot Andreas Lubitz zamkol sám v kokpite a lietadlo následne naviedol do masívu francúzskych Álp.Letecké orgány Lubitza považovali za schopného riadiť lietadlo, hoci v minulosti trpel niekoľko rokov depresiami. Uviedli, že nevedeli o tom, že Lubitz mal opäť psychické problémy.