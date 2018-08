Európska únia stupňuje tlak na Varšavu v otázke súdnej reformy

Na archívnej snímke Jacek Czaputowicz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. augusta (TASR) - Európska únia stupňuje tlak na Poľsko v súvislosti s jeho zákonom o Najvyššom súde, v ktorom vidí pochybenia. Varšave dala v utorok mesiac na to, aby v tejto veci konala, v opačnom prípade sa záležitosťou môže začať zaoberať Súdny dvor EÚ. Informovala o tom agentúra AP.Európska komisia začiatkom júla oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy a do Varšavy zaslala oficiálne oznámenie v súvislosti s poľským zákonom o Najvyššom súde. Ten znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov, čo znamená, že viac ako tretina jeho sudcovského stavu musí odísť do dôchodku.EK v utorok uviedla, že zákon nezodpovedá hodnotám Únie, podkopáva princíp sudcovskej nezávislosti a poľské vysvetlenie. Právne konanie voči Varšave sa tak dostalo do druhej fázy, uviedla agentúra DPA.Exekutíva EÚ sa už vyše dva a pol roka zúčastňuje na štruktúrovanom dialógu s poľskou vládou práve v dôsledku obáv, že reformy súdnictva v Poľsku poškodzujú európske hodnoty týkajúce sa právneho štátu.Poľské vedenie opakovane tvrdí, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém v Poľsku. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz koncom júla pripustil, že poľská vláda je pripravená obhajovať svoje stanovisko k spornej reforme justičného systému aj pred Súdnym dvorom EÚ.