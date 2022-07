Európska únia uvalila na Rusko ďalšie sankcie, zakázala dovoz zlata a pritvrdila aj voči Sberbank

Zmrazia aktíva Sberbank

Utiahli slučku oligarchom

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia vo štvrtok uvalila ďalšie sankcie na Rusko, ktoré naďalej pokračuje vo vojenskej agresii voči Ukrajine.Všetkých 27 členov bloku podporilo opatrenia, ktoré zahŕňajú zákaz dovozu zlata, ďalšie obmedzenia pre najväčšiu ruskú banku Sberbank a prísnejšie kontroly vývozu niektorých high-tech tovarov do Ruska.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že „posilnené a predĺžené sankcie EÚ voči Kremľu“ vysielajú „silný signál Moskve: tlak budeme udržiavať tak dlho, ako to bude potrebné“.„Zakazujeme najvýznamnejší ruský export po energiách - ruské zlato,“ nadviazal šéf európskej diplomacie Josep Borrell EÚ tiež podnikla ďalšie kroky voči banke Sberbank, ktorá už nie je súčasťou medzinárodného platobného systému SWIFT. Aktíva banky budú zmrazené, čím sa takmer znemožnia všetky transakcie.Únia taktiež „utiahla slučku“ smerom k sankcionovaným jednotlivcom, často oligarchom blízkym ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi Po novom musia oficiálne deklarovať, kde v EÚ majú aktíva, aby mohli byť zmrazené. EÚ uviedla, že odmietnutie tejto požiadavky by mohlo viesť k obvineniu z trestného činu a konfiškácii ich majetku.