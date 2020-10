Európska únia uvalila pre otravu Navaľného sankcie na viacerých Rusov, Lavrov hrozí odvetou

Rusko by mohlo prerušiť vzťahy s EÚ

Otravu potvrdila ďalšia organizácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 - Európska únia (EÚ) uvalila sankcie na šiestich ruských predstaviteľov a jednu organizáciu pre otrávenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného nervovoparalytickou látkou typu novičok. Reštriktívne opatrenia zahŕňajú zákaz cestovania do EÚ a zmrazenie majetku, uviedla únia vo vyhlásení.Na zozname sú dvaja vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie, riaditeľ federálnej bezpečnostnej služby či dvaja námestníci z ministerstva obrany. Sankcie sa tiež týkajú Štátneho výskumného ústavu organickej chémie a technológie.Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok dohodli na uvalení sankcií po tom, čo na ne vyzvali Nemecko a Francúzsko. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v stredu pohrozil, že Moskva môže odpoveď podobnými opatreniami. V utorok dokonca naznačil, že by mohli prerušiť vzťahy s úniou.Navaľnyj, hlasný kritik Kremľa, skončil v nemocnici po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne. V Nemecku sa naďalej zotavuje.Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) minulý týždeň potvrdila, že Navaľného naozaj otrávili nervovoparalytickou látkou typu novičok.