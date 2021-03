Európska únia vážne uvažuje o zelených digitálnch pasoch, v marci má prísť legislatívny návrh

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska dvadsaťsedmička vážne uvažuje o vytvorení systému digitálnych zelených pasov, prezradila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová . Tie by mali v čase pandémie koronavírusu i období po nej uľahčiť medzinárodné cestovanie, pomôcť oživiť turistický ruch, obchod či služby.„Tento mesiac predstavíme legislatívny návrh pre digitálny zelený pas,“ uviedla Von der Leyenová prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Dodala, že takýto pas by mal obsahovať informácie o zaočkovaní danej osoby proti koronavírusu, výsledky testov tých, ktorí ešte nemohli dostať vakcínu, alebo informácie o prekonaní ochorenia COVID-19.Podľa Von der Leyenovej budú digitálne zelené pasy plne rešpektovať ochranu súkromia a osobných údajov.Medzi zástancov spomenutých pasov patrí napríklad rakúsky kancelár Sebastian Kurz , ktorý pred niekoľkými dňami vyhlásil, že by uvítal takýto systém podobný izraelskému. „Tí, ktorí sú zaočkovaní, by mali mať úplnú slobodu, ale rovnako aj tí, ktorí mali koronavírus a sú imúnni a tí, ktorí podstúpia test a preukážu, že sú negatívni," povedal minulý týždeň pre nemecký denník Bild.Veľká Británia nedávno takisto avizovala, že plánuje využiť svoje predsedníctvo v organizácii vyspelých ekonomík G7 na presadenie medzinárodne uznaného systému vakcinačných pasov.