Európska únia vstupuje podľa Hegera do nového desaťročia, v ktorom bude musieť riešiť paralelne viac vecí

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) si myslí, že Európska únia (EÚ) vstupuje do nového desaťročia, v ktorom bude musieť riešiť paralelne viac vecí. Nielen svoje rozširovanie, ale aj ako sa bude únia reformovať z vnútra.Zhodnotil to pred začiatkom dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Podľa neho sa tu otvára diskusia, ktorá je potrebná na to, aby sa pomenovali veci, ktoré sa musia zmeniť aj v rámci EÚ, aj v spolupráci s krajinami, ktoré chcú byť jej súčasťou.Heger zhodnotil, že členské štáty EÚ sa výrazne pohli nielen v otázke Ukrajiny, ale k celej otázke rozširovania.„Pozrime sa na to, ako sme založili celý ten proces na výsledkoch jednotlivých krajín. Hovoríme o tom, že každá krajina sa bude môcť uchádzať o členstvo a bude to založené na jej aktivitách a zároveň zo strany EÚ sa poskytne výrazná pomoc s reformami, ktoré musia absolvovať,“ povedal s tým, že aj v týchto veciach môžu aj krajiny Západného Balkánu vidieť, že tu prišlo k výraznému posunu.