Európska únia zavádza najväčší stimulačný balíček v histórii, podniky môžu čerpať vysoké čiastky

Investície aj do superpočítačov

Kľúčová úloha podnikateľského prostredia

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia zavádza najväčší stimulačný balíček vo svojej histórii. V rozpočte na roky 2021 - 2027 vyčlenila pre nástroj „NextGenerationEU“ spolu 750 miliárd eur. V najbližších rokoch budú môcť spoločnosti čerpať obzvlášť vysoké finančné prostriedky na investície do udržateľnosti, ekológie a digitalizácie.Stratégia ESG je preto dnes pre podniky aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Konštatovala to v piatok hovorkyňa KPMG na Slovensku Katarína Koleková. ESG, čiže trvalo udržateľný rozvoj, sociálna zodpovednosť a ekológia, je už niekoľko rokov horúcou témou na Slovensku aj vo svete.„Prirodzene sa dotýka podnikov aj investorov, ktorí hľadajú zodpovednejšie prístupy k podnikaniu a investovaniu. Investori kladú čoraz väčší dôraz na vplyv ich investovania na životné prostredie a spoločnosť,“ objasnil partner v spoločnosti KPMG na Slovensku, ktorý zastrešuje ESG aktivity, Quentin Crossley.Nové programy financovania Európskej únie (EÚ) sú pre slovenské spoločnosti mimoriadne zaujímavé. Pozornosť by firmy mali venovať najmä dvom programom, ktoré sa zameriavajú na klimaticky neutrálnu Európu (Inovačný fond ETS) a digitálnu transformáciu (Program Digitálna Európa).Európska komisia sa začala pozerať na zelenšiu Európu optikou Európskej zelenej dohody. Zároveň otvára diskusiu o prechode do digitálnejšieho sveta. Program Digitálna Európa (DEP) podporuje investície do superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností.Cieľom je zabezpečiť dostupnejšie používanie digitálnych technológií pre podniky a širšiu verejnosť, a to aj prostredníctvom centier digitálnej inovácie.Digitálne technológie a infraštruktúra zohrávajú kľúčovú úlohu v súkromnom i podnikateľskom prostredí. Až 46 percent z 820 respondentov v aprílovej KPMG štúdii uviedlo, že investície do technologickej transformácie plánujú navýšiť.Najviac zdrojov chcú firmy v najbližšom roku vynaložiť do opatrení na bezpečnosť údajov (66 percent), automatizáciu (65 percent), technológie zamerané na zákazníka (59 percent) a do cloudu a výpočtovej techniky (57 percent).S plánovaným celkovým rozpočtom 7,6 miliardy eur pomôže EÚ formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva. Program je súčasťou dlhodobého rozpočtu, viacročného finančného rámca, ktorý pokrýva roky 2021-2027.