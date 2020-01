Európske akcie sa vo štvrtok výrazne zvýšili, Dax stúpol o 1,03 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 2. januára (TASR) - Európske akcie otvorili rok 2020 výrazným rastom a pohybovali sa v blízkosti rekordných maxím. Náladu na trhoch podporili nové monetárne stimuly Pekingu a rastúci optimizmus týkajúci sa ukončenia obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Z jednotlivých odvetví vo štvrtok výrazne posilnili bankové a technologické tituly.Hlavný nemecký index Dax si vo štvrtok polepšil o 1,03 % a uzavrel na úrovni 13.385,93 bodu. Pokračuje tak v raste z minulého roka, počas ktorého posilnil o vyše 25 %.Kľúčový francúzsky index CAC 40 vzrástol o 1,06 % na 6041,50 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,40 % na 23.836,26 bodu a britský FTSE 100 o 0,82 % na 7604,30 bodu.Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa v priebehu štvrtkového obchodovania dostal na najvyššiu úroveň od apríla 2015. Nakoniec si pripísal 1,28 % a uzavrel na 3793,24 bodu. Paneurópsky index STOXX Europe 600 stúpol o 0,93 % na 419,72 bodu.Po takmer dvoch rokoch obchodnej vojny medzi USA a Čínou by obe veľmoci mali uzavrieť dohodu. Tá síce konflikt s konečnou platnosťou nevyrieši, ale prinesie uvoľnenie a má byť prvým krokom ku komplexnej obchodnej dohode. Čiastočná obchodná dohoda by sa mala podpísať 15. januára vo Washingtone.Čínska centrálna banka navyše opätovne znížila povinné minimálne rezervy pre banky. Týmto spôsobom sa snaží podporiť spomaľujúcu sa ekonomiku. People's Bank of China (PBOC) v stredu (1. 1.) na svojej webovej stránke informovala, že povinné minimálne rezervy pre banky s platnosťou od 6. januára klesnú o ďalších 50 bázických bodov, pričom úroveň minimálnych rezerv pre veľké banky sa zníži na 12,5 %.