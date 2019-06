Európske burzy sa výrazne posilnili, Dax vzrástol o 2,03 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 18. júna (TASR) - Európske akciové trhy sa v utorok výrazne posilnili. Dôvodom boli nádeje, že Európska centrálna banka (ECB) prijme ďalšie stimuly na podporu ekonomiky eurozóny. Podvečer sa v pluse pohybovala aj Wall Street.Šéf ECB Mario Draghi v utorok signalizoval ďalšie uvoľnenie menovej politiky. Na konferencii v portugalskom meste Sintra uviedol, že ak to bude potrebné, ECB môže ešte viac znížiť sadzby alebo prijať iné opatrenia na podporu ekonomiky a inflácie.Kľúčový nemecký index Dax, ktorý sa v skorom obchodovaní nachádzal v strate, po Draghiho vyjadreniach výrazne vzrástol a dostal sa až na 12.358 bodov, čo bolo najviac od začiatku mája. Nakoniec uzavrel obchodovanie s plusom 2,03 % na 12.331,75 bodu.Hlavný francúzsky index Cac 40 sa zvýšil o 2,20 % na 5509,73 bodu a taliansky index FTSE MIB o 2,46 % na 21.133,78 bodu. Britský FTSE 100 stúpol o 1,17 % na 7443,04 bodu.Paneurópsky index Stoxx Europe 600 vzrástol o 1,67 % na 384,78 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vyskočil o 2,06 % na 3452,89 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 1,69 % na 1515 bodov.Trh už špekuluje o tom, že ECB by mohla znížiť úrokové sadzby ešte v tomto roku. To spôsobilo pokles výnosov vládnych dlhopisov v eurozóne. Výnosy desaťročných francúzskych štátnych dlhopisov sa prvýkrát dostali do negatívneho pásma, na nové rekordné minimum sa znížili aj výnosy desaťročných nemeckých dlhopisov.Oslabilo sa aj euro, ktorého kurz padol pod hranicu 1,12 USD/EUR. ECB v utorok stanovila referenčný kurz na 1,1187 (v pondelok: 1,1234) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8939 (0,8902) eura.Podvečer sa v pozitívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.37 h SELČ nachádzal s plusom 1,34 % na úrovni 26.462,72 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,01 % na 2918,90 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,55 % na 7966,32 bodu.