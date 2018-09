Európske krajiny vrátili do Afganistanu už vyše 500 azylantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 15. septembra (TASR) - Európske krajiny počas tohto roka deportovali späť do Afganistanu dosiaľ 520 neúspešných žiadateľov o azyl z tejto stredoázijskej krajiny. Oznámila to v sobotu vláda v Kábule, informuje agentúra DPA.Tento počet vrátených azylantov by sa do konca roka 2018 mohol zvýšiť na približne 800, uviedol afganský minister pre utečencov a repatrácie Sajíd Husajn Álimi Balchí.V rovnakom období sa z Európy do vlasti vrátilo z vlastnej vôle tiež takmer 1500 afganských žiadateľov o azyl, dodal minister.Minulú stredu pristálo v Kábule lietadlo so 17 Afgancami, ktorých žiadosti o azyl zamietli nemecké úrady. Od decembra 2016 išlo o 16. takúto hromadnú deportáciu z Nemecka, ktoré tak dosiaľ poslalo späť do Afganistanu už celkovo 369 jeho občanov.Kritici majú voči týmto deportáciám námietky, pretože Afganistan je podľa ich slov stále nebezpečný. V krajine totiž naďalej dochádza k častým krvavým útokom radikálneho hnutia Taliban i teroristickej organizácie Islamský štát (IS).