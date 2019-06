Európske letiská ohlásili plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lemesos 26. júna (TASR) - Šéf organizácie združujúcej letiská v 45 európskych krajinách ohlásil v stredu plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Informovala o tom agentúra AP.Prezident európskej pobočky Medzinárodnej rady letísk (ACI Europe) Michael Kerkloh predstavil plán na výročnom zasadnutí tohto zoskupenia, na ktorom sa v cyperskom Lemesose (Limasole) zišlo približne predstaviteľov z oblasti leteckej dopravy.Podľa Kerkloha je deklarovaný cieľ dosiahnutia uhlíkovej neutrality v súlade s parížskou klimatickou dohodou. Agenda boja proti globálnemu otepľovaniu sa týmto spôsobom dostáva aj do oblasti biznisu, čo je podľa nehopre všetky industrializované krajiny.Odchádzajúci šéf ACI Europe oznámil, že 140 letísk v 40 členských krajinách tejto organizácie sa individuálne zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Tento stav sa už podarilo dosiahnuť trom švédskym letiskám.Takzvaná uhlíková neutralita znamená dosiahnutie nulových emisií oxidu uhličitého (CO2), alebo ich vyváženie opatreniami, ktoré ich účinok vyrovnajú. Do ohláseného plánu ACI Europe nie sú zahrnuté emisie z lietadiel, len letiskové budovy, infraštruktúra a vozidlá.Kerkloh v tejto súvislosti vyzval výrobcov lietadiel, aby aj oni smerovali k dosiahnutiu nulových emisií, keďže ľudia čoraz dôraznejšie požadujú prijímanie opatrení na boj proti klimatickej zmene.