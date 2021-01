Európske vlády aj USA žiadajú prepustenie Navaľného, sebavedomí vodcovia sa predsa neboja konkurencie

Urážka ľudu

Nové obvinenia

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko európskych vlád aj predstavitelia Spojených štátov vyzvali na prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorého v nedeľu zatkli po prílete do Moskvy. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Prepustenie jedného z najväčších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina žiadajú napríklad Francúzsko a Taliansko i predseda Európskej rady Charles Miche l, ktorý na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter jeho zadržanie nazval "neprijateľným"."Veľké obavy" vyjadrila aj britská vláda, ktorá poukázala na to, že by sa úrady mali venovať otrave Navaľného nervovoparalytickou látkou typu novičok. "Namiesto stíhania obete tohto strašného činu by ruské úrady mali prešetriť, ako došlo k použitiu chemickej zbrane na ruskej pôde," uviedla vo vyhlásení.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v reakcii na Navaľného zadržanie povedal, že ruské úrady sa snažia umlčať svojich kritikov, a vyzval na jeho "okamžité a bezpodmienečné prepustenie". "Sebavedomí politickí vodcovia sa neboja hlasov konkurencie, ani sa nedopúšťajú násilia a neoprávneného zadržiavania politických oponentov," povedal.Podobne sa vyjadril aj poradca nového amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. "Útoky Kremľa na pána Navaľného nie sú iba porušením ľudských práv, ale aj urážkou ruského ľudu, ktorý chce, aby jeho hlasy boli vypočuté," uviedol.Štyridsaťštyriročného Navaľného zadržala polícia bezprostredne na letisku. Ruská väzenská služba uviedla, že ho zadržali pre viacnásobné porušenie pravidiel podmienečného odsúdenia a vo väzení bude, kým o jeho prípade nerozhodne súd.Navaľnyj dostal podmienečný trest za spreneveru, pričom on tvrdí, že prípad je politicky motivovaný. Ruskí prokurátori pritom spustili nový prípad proti nemu, a to za obvinenia súvisiace s prevodom peňazí rôznym charitám, vrátane jeho Protikorupčnej nadácie.Navaľnyj priletel z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval po otrávení nervovoparalytickou látkou. Otrávenie podľa neho prikázal Kremeľ. Ruský prezident tieto tvrdenia popiera. Podporujú ich však aj správy investigatívnych novinárov.