Európskej únii hrozí najslabšia úroda obilia za šesť rokov

Brusel 16. júla (TASR) - Európskej únii (EÚ) hrozí najslabšia úroda obilia za šesť rokov. Sever totiž sužuje vlna horúčav, zatiaľ čo Francúzsko zase potrápili dažde.Horúčavy a sucho v Nemecku decimujú úrodu obilnín, od pšenice až po jačmeň.povedal Thomas Gäbert o svojej farme v Trebbine, južne od Berlína, pri pohľade na prašné polia. Jeho kolegovia, ktorí už 40 rokov hospodária, tvrdia, že nikdy nič podobné nevideli.Gäbert odhaduje, že príde o tretinu zvyčajnej úrody pšenice po tom, ako stratil viac ako polovicu výnosov z repky olejnej pre teplo a nedostatok vlahy. Obáva sa, že nebude mať dostatok vlastného krmiva pre svojich 2500 kráv, a nie je ani poistený proti možným stratám z horúceho počasia.Situácia v Nemecku je zlá. Teploty po väčšinu mája a júna prekračovali 30 stupňov Celzia. Nízke výnosy druhého najväčšieho pestovateľa obilnín v EÚ po vlaňajšej zlej úrode, by mohli mnohých farmárov vohnať do bankrotu, upozornila minulý týždeň asociácia farmárov DRV.povedal Henning Ehlers, šéf DRV.Tí, ktorí mali šťastie na pomerne slušnú úrodu, by mohli profitovať z vyšších cien. Pšenica obchodovaná v Paríži zdražela tento rok o 17 %. Je to prvý nárast jej cien od roku 2012 a prispeli k tomu aj obavy zo slabej úrody v mnohých regiónoch od Ruska po Severnú Ameriku.Aj Británia prežíva najhorúcejšie leto za štyri desaťročia, čo sa odrazilo aj na úrode. Vlhká a dlhá zima totiž bránili vývoju koreňov, takže rastliny boli zraniteľnejšie voči poškodeniu spôsobenému letným suchom.V Poľsku postihlo sucho viac ako 66.000 fariem s rozlohou 1,2 milióna hektárov, uviedlo ministerstvo poľnohospodárstva vo Varšave.povedal Wojtek Sabaranski, analytik spoločnosti Sparks Polska.Škody, ktoré spôsobilo počasie na úrode v Litve a Lotyšsku, ich prinútilo vyhlásiť celonárodnú prírodnú katastrofu alebo výnimočný stav.Uplynulé dni priniesli nejaký dážď do Pobaltia a Poľska. A ďalšie zrážky by mohli spadnúť v severnej Európe tento týždeň, ale už nenapravia škody spôsobené suchom.Veľkým prekvapením je tohoročná produkcia pšenice vo Francúzsku, ktoré je jej najväčším pestovateľom v EÚ. Zatiaľ čo spočiatku teplé a vlhké počasie vyvolalo nádej na najlepšiu úrodu za celé roky, následné nadmerné zrážky a nedostatok slnka spôsobili, že pšenica má menej zŕn, čo znamená nižšie výnosy.Gäbert nevie, čím bude kŕmiť svoj dobytok a jeho polia sú také prašné, že bude pre neho výzvou zasiať. V uplynulých týždňoch bolo Nemecko nútené dovážať kŕmnu pšenicu až z Rumunska, povedal Hendrik Manzke, maklér spoločnosti Amme & Mueller GmbH.dodal Gäbert.