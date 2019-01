Európski audítori skúmajú správnosť riadenia migrácie v EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 23. januára (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v stredajšej správe pre médiá informoval, že vykonáva audit riadenia migrácie v EÚ.Audítori chcú ešte do konca tohto roka posúdiť, či podpora pre Grécko a Taliansko splnila svoje stanovené ciele a či konania o azyle a návrate migrantov boli účinné a pohotové. EDA preskúma tiež projekty, na ktoré bola poskytnutá finančná podpora, a posúdi ich relevantnosť, vyhodnotí ich koncepciu, ako aj to, či dosahujú zamýšľané výsledky. Audítori chcú preskúmať aj nadväzujúce postupy s cieľom zistiť, či sa zlepšila výkonnosť zavedených opatrení.EDA v tejto súvislosti zverejnil v stredu podkladový dokument k auditu riadenia migrácie v EÚ. Podkladové dokumenty sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.uviedol Leo Brincat, člen EDA zodpovedný za tento audit.Migračná kríza dosiahla vrchol v roku 2015, keď sa do EÚ pokúsil dostať vyše milión ľudí. Hoci ich počet sa znížil na úroveň pred krízou, na územie Únie ešte stále migrujú desaťtisíce ľudí.Grécko a Taliansko ako krajiny prvého kontaktu boli v čase vypuknutia migračnej krízy najviac zasiahnuté migráciou. EÚ v reakcii na túto situáciu zaviedla viacero opatrení na riešenie krízy, vrátane zriadenia tzv. hotspotov a krízového mechanizmu relokácií. Obe opatrenia, ktoré mali byť pôvodne dočasné, budú predmetom auditu.EDA pripomenul, že zavedenie hotspotov znamená, že špecializované agentúry EÚ môžu pomáhať štátom prvého kontaktu priamo v teréne, pri identifikácii, registrácii a odoberaní odtlačkov prstov prichádzajúcich osôb. Ich úlohou je zistiť, ktorí migranti potrebujú medzinárodnú ochranu. V Grécku aj v Taliansku je päť hotspotov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)