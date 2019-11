Európski ľudovci si volia nové vedenie

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 20. novembra (TASR) - Európske pravicové strany združené pod značkou Európskej ľudovej strany (EPP) si v stredu na sneme v Záhrebe zvolia nové vedenie. K obnove vo vedení najväčšej celoeurópskej politickej strany dochádza po dosiahnutí relatívneho víťazstva vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) koncom mája tohto roku a zabezpečení pozície nového predsedu Európskej komisie.Na dvojdňovom podujatí (20.-21.11.) sa zúčastní okolo 2000 delegátov zo 40 krajín. Spolupredsedami snemu EPP sú chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, končiaci predseda EPP Joseph Daul a generálny tajomník EPP Antonio López-Istúriz.S obnoveným predsedníctvom - kam okrem predsedu a desiatich podpredsedov patria aj generálny tajomník a tiež šéf Európskej rady, predseda Európskej komisie a vedúci frakcie EPP v europarlamente - chcú európski ľudovci navrhnúť novú ekologickú platformu a politiku v prospech mládeže, čo možno vnímať ako dôsledok nárastu vplyvu ekologických strán naprieč Európou a aj pribúdania globálnych protestov volajúcich po znížení skleníkových emisií, udržateľnosti a záchrane Zeme.Na poprednom mieste budúcej politickej stratégie EPP je aj rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu, najmä po tom, čo Francúzsko v októbri vetovalo začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom.Očakáva sa tiež, že EPP navrhne a zavedie účinnejšie politiky aj na ochranu demokracie a mieru v Európe a v jej tesnom susedstve. Tie zámery ešte pred snemom v Záhrebe naznačili Daul a López-Istúriz.Na zozname hostí sú viaceré hlavy vlád a štátov EÚ - Bojko Borisov (Bulharsko), Nikos Anastasiadis (Cyprus), Kyriakos Mitsotakis (Grécko), Leo Varadkar (Írsko), Krišjánis Kariňš (Lotyšsko), Angela Merkelová (Nemecko), Klaus Iohannis (Rumunsko) - ako aj dosluhujúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, jeho nástupkyňa vo funkcii Ursula von der Leyenová, končiaci predseda Európskej rady Donald Tusk a líder politickej skupiny EPP v Európskom parlamente Manfred Weber.Pozvánku do Záhrebu dostali aj pravicoví politici, ktorí sú v súčasnosti vo svojich krajinách lídrami opozície: Marek Výborný (Česká republika), Sören Pape Poulsen (Dánsko), Petteri Orpo (Fínsko), Jean Leonetti (Francúzsko), Gabrielius Landsbergis (Litva), Frank Engel (Luxembursko), Adrian Delia (Malta), Grzegorz Schetyna (Poľsko), Rui Rio (Portugalsko), Janez Janša (Slovinsko), Pablo Casado (Španielsko), Ulf Krestersson (Švédsko) a Silvio Berlusconi (Taliansko).EPP bola založená v roku 1976 spojením kresťanských demokratov s konzervatívcami a ďalšími stredopravicovými stranami. Má 84 členských strán zo 43 európskych krajín. So 182 kreslami je v 751-člennom Európskom parlamente najväčšou skupinou. Tento stav sa nezmení ani po brexite.Ľudovci spolu so socialistami a demokratmi, liberálmi a zelenými tvoria väčšinovú proeurópsku alianciu v EP, ktorá sa snaží minimalizovať vplyv poslancov z frakcií zastupujúcich rôzne populistické, euroskeptické či dokonca eurofóbne politické strany.