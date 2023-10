Európski ministri vyslali signál solidarity s Ukrajincami, podľa Wlachovského ide o silné partnerstvo (foto)

Prvé stretnutie ministrov

Skutočné priateľstvo

3.10.2023 (SITA.sk) - Podpora Ukrajiny v jej boji za ochranu suverenity a územnej celistvosti zostáva strategickou prioritou spoločnej európskej agendy.Uviedol to šéf rezortu diplomacie Miroslav Wlachovský , ktorý sa v pondelok 2. októbra zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Kyjeve. Išlo o prvé stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ na Ukrajine.Ministri symbolicky z Kyjeva vyslali signál solidarity s Ukrajincami a vyjadrili pripravenosť pokračovať v podpore Ukrajiny vo všetkých oblastiach, vrátane cesty k členstvu v EÚ.Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí, na zasadnutí sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba , ktorí poďakovali za pomoc a podporu pre Ukrajinu.„Naša cesta do Kyjeva podčiarkuje silné partnerstvo a skutočné priateľstvo s Ukrajinou,“ vyhlásil Wlachovský a dodal, že samotný zrod Únie ako spoločného mierového projektu bol odpoveďou Európy na nacionalizmus, revizionizmus a militarizmus na kontinente.„Rovnakým hrozbám dnes čelí Ukrajina a my spolu s ňou. Nie sme však unavení z obrany našich hodnôt, naopak. Aj naša prítomnosť v Kyjeve je symbolom toho, že EÚ neopúšťa Ukrajinu. Opätovne preto vyjadrujem podporu eurointegračným ambíciám Ukrajiny a oceňujem úspechy, ktoré už dosiahla na svojej ceste do Únie,“ dodal Wlachovský.Podľa neho by povojnová rekonštrukcia Ukrajiny mala ísť ruka v ruke s imlementáciou potrebných a udržateľných reforiem, aby Ukrajina mohla napredovať v integračnom procese. Rozširovanie EÚ je podľa Wlachovského geostrategická investícia do dlhodobého mieru, stability a bezpečnosti.