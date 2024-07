Európski ministri zahraničných vecí plánujú bojkot Orbánovho samitu v Budapešti, chcú vyslať jasný signál

15.7.2024 (SITA.sk) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa chystajú ignorovať maďarský samit o zahraničnej politike, ktorý krajina plánuje usporiadať v závere augusta v Budapešti. Namiesto toho, aby sa zúčastnili na podujatí, ktoré pripravuje maďarský premiér Viktor Orbán , smerujú k zorganizovaniu svojho vlastného samitu. Informuje o tom spravodajský web Politico.Samit by pre Orbána bol vynikajúcou príležitosťou, aby sa pokúsil formovať zahraničnopolitickú agendu bloku a pre šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa , aby sa dostal do centra pozornosti.Ale po tom, ako maďarský líder prekážal pomoci Ukrajine, a po jeho návštevách prezidentov Ruska a Číny, ktoré štylizoval ako snahu o mierové ukončenie vojny na Ukrajine, ale nekoordinoval ich s ďalšími 26 lídrami krajín EÚ, mnohí ministri zahraničných vecí členských štátov Únie hľadajú spôsob, ako sa nestať rekvizitami v tom, čo by podľa nich bolo ďalšou Orbánovou propagandistickou šou.„Ak sa v tých istých dňoch uskutoční formálne zasadnutie Rady pre zahraničné veci, ktoré zorganizuje vysoký predstaviteľ (Únie pre zahraničné veci Josep Borrell ), ministri nebudú môcť ísť do Budapešti,“ povedal jeden z diplomatov. Ďalší dodal, že bojkotom budapeštianskeho zasadnutia chcú ostatní ministri zahraničných vecí „vyslať jasný signál, že Maďarsko nehovorí v mene EÚ“.