Európski ministri životného prostredia chcú zníženie emisií CO2 o 40 %

Brusel/Luxemburg 10. októbra (TASR) - Európski ministri životného prostredia na utorkovom zasadnutí v Luxemburgu potvrdili ambíciu EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov najmenej o 40 percent v porovnaní so stavom z roku 1990.Rada EÚ pre životné prostredie odmietla návrhy Európskej komisie (EK), ktorá chcela zvýšiť tento cieľ na 45 percent.Diskusie na úrovni ministrov boli poznačené aj pondelňajšou správou expertov OSN pre klimatické zmeny. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) v správe zdôraznil potrebu obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia nad úroveň spred doby industrializácie a nevyhnutnosť zvýšiť celosvetové úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov.Rada ministrov vo svojich záveroch - s ohľadom na decembrový klimatický summit OSN v Katoviciach (COP24) - potvrdila odhodlanie EÚ dosiahnuť 40-percentné zníženie emisií. V dokumente nie je spomenutá možnosť dosiahnuť 45-percentné obmedzenie emisií skleníkových plynov.Eurokomisár pre klimatické zmeny a energetiku Miguel Arias Caňete naznačil, že podľa dostupných výpočtov by sa nový cieľ (45 percent) dosiahol za predpokladu, že sa na úrovni celej EU zavedú do praxe všetky rozhodnutia týkajúce sa úspor energie a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie.Komisia v júni oznámila zvýšenie cieľov v týchto dvoch oblastiach: zlepšenie energetickej účinnosti o 32,5 percent namiesto pôvodných 30 percent a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na celkovom podiele výroby energie o 32,5 percenta namiesto predošlých 27 percent.Podiel EÚ na globálnych emisiách skleníkových plynov klesol z odhadovaných 17,3 percenta v roku 1990 na 9,9 percenta v roku 2012. Únia deklaruje, že chce zostať globálnym lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Tento záväzok v utorok potvrdila aj rakúska ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch Elisabeth Köstingerová, ktorá predsedala Rade ministrov.zdôraznila Köstingerová, podľa ktorej závery zo zasadnutia v Luxemburgu dávajú EÚ silnú a konzistentnú pozíciu pre COP24.