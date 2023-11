Európski študenti hľadali v Bratislave odpovede na celospoločenské témy

Úspešný program

Témy s presahom

Bohatý program

16.11.2023 (SITA.sk) - Ako nové spôsoby komunikácie prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti? Prečo vznikajú kognitívne bubliny? Ako možno zvýšiť zastúpenie marginalizovaných skupín v organizáciách? Odpovede aj na tieto otázky hľadala skupina európskych študentov v rámci Blended Intensive Programmes – nového formátu Erasmus+ mobility. Projekt na Slovensku organizovalaa podporila ho spoločnosť EVIDEN Slovakia "Sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť takémuto zaujímavému programu, ktorý spája mladých ľudí naprieč hranicami online ale aj osobne. Umožňuje im získavať nielen nové vedomosti, ale riešením zadaní úroveň svojich znalostí a zručností ešte posúvať," hovorí, ktorý sa podieľal na obsahovej stránke projektu.Projekt je v rámci programu Blended Intensive Programmes spoluprácou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave so zahraničnými univerzitami: francúzskouIde o pokračovanie prvého, úspešného ročníka BIP, ktoré sa vlani konalo vo francúzskom Amiens.Témou tohtoročného projektu bola celospoločenská téma "Spoločnou spoluprácou pripravujeme budúcnosť pre všetkých". Zapojilo sa doň 22 študentov, pričom obsahovú stránku intenzívneho vzdelávania zabezpečili piati pedagógovia:Študenti v rámci projektov diskutovali a riešili zadania, ktoré sa týkali napríklad nových spôsobov komunikácie a tomu, ako prispievajú k segmentácii spoločnosti a vytváraniu kognitívnych bublín.Diskutovalo sa aj o podpore sociálnych skupín – ako sú mladí ľudia, ženy, či ľudia so zdravotným postihnutím – ktoré sú často v organizáciách nedostatočne zastúpené. Študenti sa zamýšľali, ako riadiť diverzitu ako koncept, ktorý je na vzostupe. Hovorilo sa aj o empatii ako o nástroji na lepšie porozumenie druhých a rozmanitosti, ale rozoberala sa i téma eliminácie sociálnej konkurencie.Účastníci programu si na pôde spoločnosti EVIDEN Slovakia, s.r.o vypočuli z úst Barbory Novákovej prezentáciu spoločnosti.Odborník spoločnosti Peter Balco ich oboznámil s návrhmi a riadením inteligentných nemocníc a do sveta kybernetickej bezpečnosti ich uviedol expert Michal Sekula.S Jánom Beňadikom z Evidenu zase spoznávali možnosti cloudových riešení a dozvedeli sa, ako funguje veda a výskum v tejto nadnárodnej spoločnosti.Na pracovnom stretnutí sa diskutovalo aj na tému Rozmanitosť a etiketa v podnikaní s občerstvením Chez Balzac.Bohatý program zavŕšila prehliadka Bratislavy a degustácia slovenskej kuchyne.Informačný servis