Európski zákonodarcovia zúžili zoznam kandidátov na šéfa SSM

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 24. októbra (TASR) - Európski zákonodarcovia zaradili na užší zoznam kandidátov na post šéfa bankového ohľadu Európskej únie Taliana Andreu Enriu a Írku Sharon Donneryovú. Uviedli to v stredu dva zdroje oboznámené so záležitosťou.Enria je predsedom Európskeho úradu pre bankovníctvo, zatiaľ čo Donneryová je viceguvernérkou írskej centrálnej banky.Výbor pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu si v utorok vo Štrasburgu za zatvorenými dverami vypočul troch kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu šéfa Jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM).Následne odovzdal mená dvoch z nich (Enriu a Donneryovej) Európskej centrálnej banke (ECB), ktorá akceptovala toto rozhodnutie, uviedli zdroje. Francúz Robert Ophele z úradu pre reguláciu finančných trhov bol tretím kandidátom, dodali zdroje.Očakáva sa, že tajné hlasovanie 25-členného predstavenstvo ECB o šéfovi SSM sa uskutoční na schôdzi 7. novembra.Enriu pritom v utorok (23.10.) nepodporil predstaviteľ vládnej talianskej strany Liga Severu v Európskom parlamente. Lige sa totiž nepáči Enriov postoj k bankovým pravidlám, povedal jeden zo zdrojov.Podľa druhého zdroja európski zákonodarcovia zdôraznili medzinárodnú skúsenosť Enriu v liste prezidentovi ECB Mariovi Draghimu. A zároveň napísali, že Donneryová by zase priniesla lepšiu rodovú rovnováhu na najvyšších miestach v EÚ.Donneryová sa už niekoľko týždňov považuje za favoritku, keďže sa teší podpore Nemecka za jej postoj k hromadeniu zlých úverov v bankách.Aj Enria je považovaný za silného kandidáta, keďže tiež zaujal tvrdý postoj k zlým úverom, čo je veľký problém pre banky v jeho rodnom Taliansku, ako aj v Grécku, Portugalsku a na Cypre.Súčasná šéfka SSM, Francúzka Daniele Nouyová má v úmysle odísť z funkcie po vypršaní jej mandátu na konci tohto roka.Výber nového šéfa SSM musia schváliť výbor pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu aj Európska rada.