Európsku cenu za ekologické podnikanie vyhrali košickí študenti so svojím tuhým čističom

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Európsku cenu za ekologické podnikanie JA Europe Company of the Year Competition 2020 vyhrali študenti z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko Eva Vargová.Študentská firma REN z košického gymnázia vyhrala cenu so svojím produktom TUČI – tuhý čistič. Ten je určený na ekologické a efektívne odstraňovanie nečistôt a rôznych mastnôt vo vode rôznej teploty. Čistič sa ľahko sa skladuje a je úplne ekologický.Súťaž o najlepšiu študentskú firmu sa uskutočnila pod záštitou Junior Achievement Portugal 22. až 24. júla 2020. Aj napriek pandémii ochorenia Covid-19 svoje podnikateľské nápady predstavilo 40 študentských tímov z 39 krajín.V kategórii, v ktorej košickí študenti vyhrali, hľadala odborná porota firmu, ktorá v maximálnej miere stelesňuje princípy a ducha ekologického podnikania, predstavuje kreatívne a inovatívne riešenia a zohľadňuje výzvy súčasnej spoločnosti, teda boj proti klimatickým zmenám, znižovanie emisií oxidu uhličitého a presadzovanie energetickej účinnosti.„Táto cena nie je len naša, patrí celej našej firme, ale aj množstvu ľudí, ktorí nám pomáhali, povzbudzovali nás a verili nám. Aplikovaná ekonómia bola pre nás neuveriteľnou skúsenosťou, ktorá nás obohatila nielen ako študentov, ale aj ako ľudí. Dnes, ešte v eufórii, sa nám zdá, že niet prekážok, že naše sny sa môžu dotýkať hviezd a obmedzenia sú len v našej mysli. Naučili sme sa, že tvrdá práca, odriekanie, zameranie na cieľ a čestnosť sa vypláca. Veríme, že táto skúsenosť a pocit v nás ostane navždy,“ povedal Lukáš Weiszer, prezident študentskej firmy REN.Okrem samotnej študentskej firmy získal jej člen Alex Blandón aj ocenenie Alumni Leadership Award, ktoré sa udeľuje za preukázanie mimoriadnej iniciatívy počas realizácie programu, profesionálne vystupovanie, vodcovské schopnosti, tímovú solidaritu a preukázanie skutočného ducha absolventov Junior Achievement programov.Program študentských spoločností JA Company Program bol založený v roku 1919. Žiakom vo veku 15 až 19 rokov ponúka možnosť naučiť sa, ako posunúť podnikateľský nápad z konceptu do reality.V priebehu školského roka študenti vyvíjajú produkt alebo službu, vytvárajú vlastnú spoločnosť a riadia svoje podnikanie od začiatku do konca.V školskom roku 2019/2020 sa do JA Company programu zapojilo 355-tisíc študentov zo 40 krajín Európy, čím sa vytvorilo 30-tisíc študentských spoločností.