Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž posilnia

Na archívnej snímke úradníci hraničnej agentúry EÚ Frontex usmerňujú migrantov počas ich nalodenia na trajekt v prístave v meste Mytilini na gréckom ostrove Lesbos 8. apríla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 17. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu schválil dohodu s ministrami členských štátov o posilnení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by mala zaistiť lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ.," uviedla spravodajkyňa Roberta Metsolová z Európskej ľudovej strany (EPP).Na základe nového nariadenia o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 403 (za): 162 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania), by vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ako aj v boji proti cezhraničnej kriminalite mal okrem iného podporiť aj stály desaťtisícový zbor Frontexu.Počet operačných pracovníkov nového Frontexu by sa mal do roku 2021 zvýšiť na 5000, stály desaťtisícový zbor by mal byť plne funkčný do roku 2027. Nariadenie počíta aj s vytvorením samostatnej rezervy, ktorá by mala byť nasadzovaná v núdzových situáciách.Posilnená Európska pohraničná a pobrežná stráž bude pomáhať členským štátom pri identifikácií občanov tretích krajín, ktorí sa na území EÚ nachádzajú neoprávnene, ako aj pri získavaní cestovných dokladov pre tieto osoby na účel ich návratu do vlasti. Frontex by mal zároveň v budúcnosti užšie spolupracovať s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO).Parlamentom schválený text nariadenia, na ktorého znení sa poslanci vopred dohodli so zástupcami ministrov členských štátov, musí pred vstupom do platnosti ešte oficiálne odobriť aj Rada EÚ, vyplýva z tlačovej správy EP.Úlohou agentúry Frontex je podporovať členské štáty EÚ, nenahrádza však ich zodpovednosť v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratovej politiky.