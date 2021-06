Európsky digitálny COVID pas budú mať občania Slovenska k dispozícii od 1. júla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Európsky digitálny COVID pas bude na Slovensku kompletne pripravený k 1. júlu. Ten by mal občanom uľahčiť cestovanie medzi krajinami Európskej únie.Vo štvrtok o tom informovali štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus , štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík , štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Marek Antal a generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Peter Ferjančík.Tí sa stretli na zasadnutí Strategickej komisie pre európske záležitosti.„Dokončili sme vývoj všetkých potrebných častí IT systémov, ktoré budú slúžiť na podporu digitálneho zeleného certifikátu. V najbližších dňoch by mali prebiehať testy s tým, že by sme mali byť plne pripravený k 1. júlu,“ povedal Ferjančík.Štátni tajomníci však apelovali na občanov, aby pre šíriaci sa delta variant koronavírusu obmedzili cestovanie.