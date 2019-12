Európsky ekologický dohovor je o transformácii celého hospodárstva

Na archívnej snímke Dušan Chrenek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 5. Decembra (TASR) – Európsky ekologický dohovor, ktorý je jednou zo šiestich hlavných priorít novej Európskej komisie (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej, znamená transformáciu celého hospodárstva EÚ. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli počas prednášky pre novinárov Dušan Chrenek, hlavný poradca pre riadenie Energetickej únie na Generálnom riaditeľstve EK pre klímu.povedal a dodal, že dôležité je, aby sme zdroje využívali takým spôsobom, ktorý nezaťaží budúce generácie.Ako totiž uviedol, ľudstvo v súčasnosti spotrebuje toľko zdrojov, že ak by sme v tom pokračovali ďalej, potrebovali by sme až dve planéty. Výzvou je teda udržanie si vysokej kvality života, ktorá bude ale spojená aj s udržateľnosťou.Za hlavné oblasti, ktoré produkujú najviac emisií a budú predmetom zmien menoval D. Chrenek energetiku, dopravu, priemysel, budovy a poľnohospodárstvo.uviedol.Prioritami sú podľa jeho slov v prvom rade znižovanie emisií a dosiahnutie uhlíkovej neutrality, vplyv na životné prostredie a biodiverzita.varoval. Významnou súčasťou je aj využívanie prírodných zdrojov a zabezpečenie lepšieho obehového hospodárstva, zastavenie znečisťovania ovzdušia, vody a zeme. Takisto je potrebné sa pozrieť aj na to, ako vyrábame energiu, akým spôsobom využívame energie v budovách, akú máme dopravu. To všetko zohráva úlohu aj pri transformácii priemyslu, kde sa dajú napríklad využívať nové digitálne technológie.Keďže zmeny v priemyselnej oblasti budú mať dopad na isté regióny a ľudí, ktorí v nich žijú, EK pripravuje fond pre spravodlivú transformáciu, ktorý bude poskytovať pomoc zasiahnutým regiónom – či už uhoľným alebo tým, ktoré svojím priemyslom vytvárajú vysoké emisie.Nevyhnutné je i to, aby financie na európskej, ako aj národnej úrovni boli investované do udržateľných projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť a planétu.doplnil.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Galdíková)