Európsky futbal dosť stratil na kvalite, vyhlásil Ronaldo

Pokles kvality

Saudskoarabská liga

18.7.2023 (SITA.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo tvrdí, že v kariére už nebude pôsobiť v žiadnom európskom klube.Skúsený 38-ročný útočník saudskoarabského klubu Al-Nassr v rozhovore pre televíznu stanicu ESPN uviedol, že úroveň futbalu na európskom kontinente v ostatných rokoch poklesla.„Som si na 100 percent istý, že sa nevrátim do žiadneho európskeho klubu. Mám 38 rokov a európsky futbal dosť stratil na kvalite. Jedinou súťažou, pre ktorú to neplatí, je Premier League . Tá je ďaleko pred ostatnými ligami,“ vyhlásil CR7.Niekdajší hráč Realu Madrid Manchestru United či Juventusu Turín po minuloročných majstrovstvách sveta v Katare zamieril do Saudskej Arábie. Vraví, že otvoril cestu do tejto krajiny ďalším hráčom, veď po ňom zamierili do tejto krajiny Blízkeho východu i úradujúci držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema N'Golo Kanté či Roberto Firmino „V priebehu nasledujúceho roka prídu do Saudskej Arábie ďalší špičkoví hráči. O rok saudskoarabská liga predbehne tureckú a holandskú ligu,“ dodal rodák z Madeiry.Cristiano Ronaldo je presvedčený, že súťaž v Saudskej Arábii je kvalitnejšia ako zámorská Major League Soccer , do ktorej nedávno zamieril jeho dlhoročný rival Argentínčan Lionel Messi . Ten sa dohodol na spolupráci s Interom Miami „Saudskoarabská liga je lepšia ako MLS," poznamenal kapitán portugalskej reprezentácie, s ktorou sa začiatkom septembra predstaví na Slovensku v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku.