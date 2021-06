Európsky klimatický pakt organizuje podujatie Day of Action

O národnom podujatí, témach a ambasádoroch

O podujatí pre mladých ľudí Youth Climate Pact Challenge

O Európskom klimatickom pakte a Európskej zelenej dohode

25.6.2021 (Webnoviny.sk) -Účastníkom podujatia sa cez videonahrávku prihovorí prezidentka SR Zuzana Čaputová. Účasť prisľúbili aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana, vedúci tímu ekonomických analýz Zdeněk Čech zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, klimatológ Jozef Pecho ako aj hlavní ambasádori Európskeho klimatického paktu, medzi inými aj klimatickí aktivisti Michal Sabo a Marta Fandlová či predseda VÚC Košice Rastislav Trnka.Cieľom národného podujatia je podporovať a inšpirovať ľudí, komunity, ale aj firmy, aby podnikli praktické kroky na zníženie svojej uhlíkovej stopy a motivovať ich k aktívnej účasti na riešení klimatických problémov.Súčasťou podujatia Day of Action je aj hlavné celoeurópske podujatie, ktoré sa bude konať v čase od 9:15 do 11:00 hod. Účastníci tohto podujatia majú príležitosť pripojiť sa k diskusii s výkonným podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom, environmentálnou výskumníčkou Kimberley Nicholas či ochrankyňou prírody Sachou Dench na tému spájania jednotlivcov, organizácií a Európskej únie v boji proti klimatickým zmenám. Pre mladých ľudí do 30 rokov je pripravené online podujatie v čase od 14.00 do 16:30 hod. Všetky tieto podujatia sú organizované iniciatívou Európsky klimatický pakt.Ochrana životného prostredia sa týka každého jedného z nás. Všetci môžeme priložiť ruku k dielu a pomôcť tak našej planéte. A pritom to nemusí byť nič zložité. Stačí zložiť prísľub o tom, aké praktické zmeny môžeme urobiť v našich každodenných životoch, aby sme zmiernili dopady klimatických zmien. Môžeme napríklad chodiť viac peši, jesť sezónne potraviny, šetriť elektrickú energiu alebo hovoriť o dopade klimatických zmien v práci.Jednotlivci môžu svoje prísľuby registrovať na platforme www.count-us-in.org . Pakt tieto prísľuby zjednocuje, aby ukázal, že aj kombináciou viacerých malých krokov môžeme dosiahnuť zmenu na našej planéte. Každý jeden prísľub sa zaráta do pokusu o svetový rekord v najvyššom počte klimatických sľubov za mesiac. Na zápis do Guinessovej knihy rekordov potrebujeme v priebehu mesiaca (od polovice júna do polovice júla) nazbierať 141 000 prísľubov.Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu, hovorí: "Klimatická kríza už dnes ovplyvňuje život každého jedného z nás. Dobrá správa je, že všetci sa s tým môžeme pokúsiť niečo spraviť. Boj proti klimatickým zmenám nie je len o nastavovaní cieľov, nových legislatívach a ďalších investíciách. Je veľmi povzbudivé sledovať, koľko ambasádorov sa za šesť mesiacov od prvého uvedenia Klimatického paktu pridalo a spojilo, a koľko ambícií srší z ich sľubov. Dávajú nám inšpiráciu na malé aj veľké zmeny, ktoré môže spraviť každý z nás. Spoločne dokážeme mať obrovský vplyv a preto vyzývam všetkých, aby sa k nám pridali!"Zastúpenie Európskej komisie ide v tomto príkladom. Prísľub v boji proti klimatickým zmenám vyhlásil aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko: "My na Zastúpení sme už dávnejšie prijali vlastné konkrétne kroky v boji proti klimatickým zmenám. Samozrejmosťou je triedenie a podľa možnosti aj predchádzanie vzniku odpadu, nákupy s ohľadom na ekologickú stopu, používanie kohútikovej vody. Šetríme energie, máme k dispozícii spoločné bicykle na kratšie trasy po meste a ja sám som veľkú väčšinu ciest autom do práce, ale i na stretnutia a podujatia po Bratislave nahradil chôdzou. Nielenže mám pravidelný pohyb, ktorý určite prispieva k zdraviu, ale môžem po ceste objavovať svoje okolie, ktoré si z auta často ani poriadne nevšimnem a predovšetkým – osobne sa cítim lepšie a bez pravidelného pohybu si už svoj deň neviem predstaviť. Verím, že keď každý z nás začne od seba a urobí čo i len malý krok smerom k záchrane planéty, tak sa nám to spoločne môže podariť. Takže, s nami určite môžete počítať."Pridajte sa k slovenským ambasádorom Európskeho klimatického paktu na národnom podujatí a zistite, čo môžete spraviť pre záchranu našej planéty. Pýtajte sa, čo vás zaujíma a získajte praktické tipy. Zistite, ako môžete zložiť svoj prísľub, a ako vaša malá zmena môže prispieť k niečomu väčšiemu. Získajte nápady a inšpirácie od ambasádorov – jednotlivcov a organizácií, ktorých úsilím je šíriť povedomie a dosiahnuť pozitívnu zmenu v oblasti ochrany prírody. K dnešnému dňu sa na pozíciu ambasádora prihlásilo takmer 1 000 jednotlivcov a organizácií v rámci celej Európy.Marta Fandlová, environmentálna aktivistka a jedna z iniciátoriek petície Klíma ťa potrebuje, vysvetľuje, prečo sa k Európskemu klimatickému paktu pridala: "Myslím si, že je neskutočne dôležité motivovať nielen mladých ľudí k tomu, aby začali konať. Jedine spoločne zvládneme vyriešiť tak obrovský problém, akým je klimatická kríza.”V popoludňajších hodinách od 14:00 do 16: 30 hod. sa uskutoční podujatie Youth Climate Pact Challenge pre mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov z celej Európy. Cieľom tohto podujatia je nadviazať kontakty a prísť s nápadmi na inovatívne projekty, v ktorých sa mladí Európania môžu angažovať a prispieť tak k pozitívnej zmene v oblasti klímy. Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody , projektu Európskej komisie, ktorý pomáha Európe dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Európska zelená dohoda má za snahu prejsť na udržateľnú ekonómiu v rámci Európskej únie a to tak, že klimatické a environmentálne výzvy mení na príležitosti. Jeho cieľom je spraviť klimatickú neutralitu spravodlivú a inkluzívnu.Vďaka kombinácii opatrení Európskej zelenej dohody na úrovni vládnych politík a opatrení Európskeho klimatického paktu na úrovni jednotlivcov môže celá spoločnosť spolupracovať na spoločnom cieli – zmierniť náš dopad na klímu a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre našu planétu.Chcete zistiť viac? Pridajte sa k nám 29. júna 2021!Informačný servis