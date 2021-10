Európsky klimatický pakt spúšťa kampaň o udržateľnej doprave

Každý krok sa počíta

Európa oslavuje udržateľnú dopravu

O Európskom klimatickom pakte a Európskej zelenej dohode

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o opatreniach v oblasti klímy súvisiacich s udržateľnou mobilitou, poukázať na to, ako ľudia, firmy a mestá naprieč celou Európou menia svoje zaužívané spôsoby prepravy na šetrnejšie k planéte, a podporiť a inšpirovať ďalších ľudí a organizácie, aby namiesto áut volili ekologickejšie formy dopravy.Práve automobilová doprava je najväčší znečisťovateľ - až 70 % z celkových emisií vyprodukovaných dopravou majú za následok autá. Cestná doprava je tiež hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia v mestách. Európska komisia preto prijala návrhy, ktorých cieľom je znížiť automobilové emisie do roku 2030 o 55 % a do roku 2035 dosiahnuť nulové emisie z nových áut.September predstavuje pre väčšinu Európanov návrat k povinnostiam spojený s každodenným cestovaním do práce a do školy. Každý z nás preto môže priložiť ruku k dielu a malou zmenou v našich životoch prispieť k ochrane životného prostredia: začať chodiť viac peši, jazdiť na bicykli, cestovať mestskou hromadnou dopravou či vlakom, menej lietať, alebo jazdiť na elektromobiloch, to všetko sa ráta.Do iniciatívy je aktívne zapojené aj Zastúpenie Európskej komisie: "Pre mňa je už samozrejmosťou ísť do práce či na stretnutie v rámci Bratislavy pešo alebo MHD. Prospieva to nielen prírode, ale aj môjmu telu a mysli. Každý z nás môže v rámci svojich možností prispieť k záchrane planéty – a niekedy na to stačí naozaj málo,” hovorí vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.Každý z nás môže svoj prísľub týkajúci sa udržateľnej mobility registrovať na platforme www.count-us-in.org a pridať sa tak k tisíckam ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty. Alebo môžete svoj prísľub zdieľať na sociálnych sieťach s označením #ClimatePactMovement.Sledujte video #ClimatePactMovement a pozrite sa, ako ľudia prijali výzvu a vyjadrili svoj prísľub v oblasti udržateľnej mobility: https://bit.ly/39k7FDz Ďalším dôvodom, prečo sa kampaň spúšťa práve v septembri, je Európsky týždeň mobility , ktorý sa každoročne koná od 16. do 22. septembra. Tento rok sa nesie v téme "Bezpečne a zdravo s udržateľnou dopravou” reagujúc na ťažkosti a zmeny, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Tento rok sa doň zapája celkovo 2 772 miest v 51 krajinách, medzi nimi aj 56 slovenských miest, ktoré počas týždňa pripravia rôzne sprievodné podujatia podporujúce trvalo udržateľnú dopravu. Viaceré z nich sa zapoja aj do Svetového dňa bez áut (22. september) uzavretím jednej alebo viacerých ulíc pre autá a ich otvorením pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. V neposlednom rade sa mnohé mestá zaviazali k zavedeniu trvalých opatrení prispievajúcich k prechodu z individuálnej automobilovej dopravy na ekologické dopravné prostriedky.V súvislosti s Európskym týždňom mobility a Európskym rokom železníc odštartoval 2. septembra v Lisabone 20 000 kilometrovú cestu naprieč Európou expres Connecting Europe ktorý prechádza 26 krajinami Európskej únie a do cieľa v Paríži sa dostaví 7. októbra. V rámci svojej cesty sa zastavil aj na Slovensku. 10. septembra zavítal do Bratislavy a 19. septembra mal krátku zastávku v Košiciach, pri príležitosti ktorej ŽSR, ZSSK a ZSSK CARGO zorganizovali uvítacie podujatie za účasti predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR a železničných spoločností. Na podujatí nechýbal ani Rastislav Trnka, predseda VÚC Košice a ambasádor Európskeho klimatického paktu: "Rýchlik Connecting Europe považujem za skvelú iniciatívu, ktorá pripomína, že vlaky sú bezpečná, cenovo dostupná, pohodlná a hlavne trvalo udržateľná forma dopravy. Zároveň však nezabúda na výzvy, ktorým vlaková doprava v Európe čelí, a ktoré bude potrebné vyriešiť, ak chceme dosiahnuť, aby ju využívalo čoraz viac ľudí. Teším sa, že ako ambasádor Európskeho klimatického paktu môžem byť súčasťou diskusií aj na túto tému a prispieť k pozitívnym zmenám pre našu planétu." Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody , projektu Európskej komisie, ktorý pomáha Európe dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Európska zelená dohoda má za snahu prejsť na udržateľnú ekonómiu v rámci Európskej únie a to tak, že klimatické a environmentálne výzvy mení na príležitosti. Jeho cieľom je spraviť klimatickú neutralitu spravodlivú a inkluzívnu.Vďaka kombinácii opatrení Európskej zelenej dohody na úrovni vládnych politík a opatrení Európskeho klimatického paktu na úrovni jednotlivcov môže celá spoločnosť spolupracovať na spoločnom cieli – zmierniť náš dopad na klímu a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre našu planétu.Informačný servis