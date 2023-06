Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na nových pravidlách, zjednoduchšia tak spoločný nákup zbraní

Európsky obranný priemysel

Spoločný nákup zbraní





Aby pravidlá vstúpili do platnosti, musia ich ešte formálne schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.





28.6.2023 (SITA.sk) - Európsky parlament Rada Európskej únie (EÚ) sa dohodli na nových pravidlách, ktoré členským štátom eurobloku zjednodušia spoločný nákup zbraní. Nariadenie má rozpočet 300 miliónov eur a bude platiť do 31. decembra 2025. Informuje o tom portál Politico.Dohoda o obstaraní vojenského materiálu podporí európsky obranný priemysel a „členské štáty EÚ budú môcť efektívnejšie doplniť svoje zásoby vyčerpané darmi Ukrajine“, vyjadril sa švédsky minister obrany Pål Jonson , ktorého krajina v súčasnosti drží predsedníctvo v Rade.Od začiatku vojny na Ukrajine európske krajiny pravidelne poskytujú Kyjevu zbrane, aby mu pomohli odraziť ruskú inváziu. Tempo výroby však nie je dostatočne rýchle na doplnenie európskych zásob a obranné spoločnosti sa sťažujú, že bez zmlúv nemôžu zrýchliť.Nová legislatíva umožní to, že sa skupinám najmenej troch krajín, ktoré spoločne kúpia obranný materiál, časť nákladov vráti z rozpočtu EÚ. Existujú však podmienky, aby spoločnosti a projekty boli oprávnené, aby sa predišlo tomu, že únijné peniaze pôjdu zahraničným dodávateľom.Spoločnosti by mali byť „usadené a mať svoje výkonné riadiace štruktúry“ v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku a nemôžu byť kontrolované „nepridruženou treťou krajinou“.Tiež by sa mali spoliehať na zariadenia a zdroje v bloku alebo pridruženej tretej krajine, ako je zmienená trojica, pokiaľ dodávatelia obrany nemajú v Európe vhodnú infraštruktúru na výrobu predmetných zbraní.