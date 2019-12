Európsky parlament by sa podľa Slovákov mal zamerať na nezamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) – Prioritou Európskeho parlamentu (EP) by podľa Slovákov mala byť nezamestnanosť. Hodnota, ktorú by mal EP podľa občanov SR obhajovať a ktorej by sa mal zastávať, je zase ochrana ľudských práv. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho Eurobarometra, o ktorých diskutovali europoslanci v pondelok v Európskom informačnom centre v Bratislave.Ďalšími prioritami by mali byť podľa Slovákov práva spotrebiteľov a kvalita zdravotníckych služieb či bezpečnosť potravín a životná úroveň farmárov a hodnoty, ktoré nasledujú po ochrane ľudských práv, sú sloboda prejavu či rodová rovnosť.Počas diskusie europoslanci spomenuli aj otázky, ktoré podľa nich voliči očakávajú, že budú počas svojho pôsobenia riešiť.povedal Michal Šimečka (PS-Spolu).Boj s klimatickými zmenami či ochrana životného prostredia sú podľa Roberta Hajšela (Smer-SD) niečím, čo od europoslancov očakávajú hlavne mladí ľudia. Spomenul aj to, že jeho voliči sa pýtajú predovšetkým na to, ako EÚ prispieva k tomu, aby sa odstraňovali sociálne rozdiely.Eugen Jurzyca (SaS) si myslí, že diskusia v najbližších týždňoch a mesiacoch bude o tom, aby sa krajiny nezadlžovali.skonštatoval Ivan Štefanec (KDH). Doplnil, že téma klimatickej krízy zarezonovala veľmi silno a je presvedčený, že sa dá skĺbiť ochrana životného prostredia aj ochrana pracovných miest, prípadne podpora nových pracovných miest.