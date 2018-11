Európsky parlament navrhol rozšíriť smernicu o ochrane informátorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok navrhol posilniť a rozšíriť návrh Európskej komisie na vypracovanie smernice o ochrane informátorov v priestore celej EÚ. Podnet vyšiel z Výboru EP pre právne veci (JURI).Výbor JURI rozšíril návrh eurokomisie o slobodnú možnosť jednotlivca vybrať si spôsob akým chce podať správy súvisiace s odhaľovaním nezákonných činností, ktoré poškodzujú verejný záujem, sú v neprospech občanov a spoločnosti.To znamená aj možnosť obrátiť sa priamo na médiá ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že nemôžu používať interné alebo externé komunikačné kanály z dôvodu zjavného alebo bezprostredne nebezpečenstva, hrozby pre verejný záujem alebo osobitné okolnosti (tajná dohoda, účasť dôležitých orgánov na kauze či nebezpečenstvo zničenia dôkazov).Europoslanci zároveň navrhli rozšíriť pôsobnosť smernice tak, aby zahŕňala aj ochranu osôb, ktoré oznamujú porušovanie práv pracovníkov alebo rodovú rovnosť na pracovisku.Ďalšími návrhmi sú nárok na osobitnú ochranu pre ľudí, ktorí sa rozhodli nezákonnú činnosť hlásiť anonymne a odstránenie terminológie, ktorá označuje nahlasovanie nezákonnej činnosti za "škodlivé" alebo "zlomyseľné", lebo to môže odradiť potenciálnych informátorov od ich zámerov.Europoslanci žiadajú o ochranu pred odvetnými opatreniami voči informátorom zo strany zamestnávateľov a vytvorenie vhodných oznamovacích kanálov (pre informovanie o nekalej činnosti) vo verejnom a súkromnom sektore.Europarlament je teraz pripravený vstúpiť do takzvaného "trialógu", čiže rokovaní s Radou EÚ (ministri členských štátov) a s Európskou komisiou.Stavovská novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) privítala návrhy EP na zlepšenie smernice o informátoroch z dielne eurokomisie. Podľa stanoviska RSF pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru JURI povedú k vyššej ochrane informátorov v celej Európskej únii a posilnia právo informátorov poskytovať informácie priamo médiá.uviedla zástupkyňa RSF pre európske inštitúcie Julie Majerczaková v správe pre médiá.Podľa jej slov sa dôležitosť úlohy informátorov pri odhaľovaní činností, ktoré poškodzujú verejný záujem, v posledných rokoch potvrdila v takých známych kauzách akými sú Panama Papers, LuxLeaks či prípad Mediator vo Francúzsku.dodala Majerczaková.Na druhej strane RSF vyjadruje poľutovanie nad tým, že verzia schválená výborom JURI obmedzuje to, čo informátori môžu oznamovať pri nezákonných činnostiach a pri zneužívaní práva. Podľa RSF to výrazne oslabuje ochranu informátorov a stavovská organizácia novinárov chce, aby sa oznámenia o porušovaní práva týkali aj porušovanie ľudských práv a základných európskych slobôd.