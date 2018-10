Európsky parlament podporil boj proti nekalým obchodným praktikám

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Štrasburg 26. októbra (TASR) – Téma nekalých obchodných praktík rezonuje aj na európskej úrovni. Európsky parlament (EP) vo štvrtok (25. 10.) schválil mandát na ďalšie pokračovanie prípravy smernice EÚ. "Za" hlasovalo 428 zo 616 prítomných europoslancov. Informoval o tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.vyhlásila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).Na plenárnom zasadnutí EP bol podľa Feika vo štvrtok schválený mandát na začatie trialógov k návrhu smernice o nekalých obchodných praktikách. V praxi to znamená, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu môže začať formálne politické trialógy na dosiahnutie politickej dohody. Cieľom je dospieť k dohode ešte do konca roka 2018.vysvetlila Matečná.Z uskutočnených analýz a prieskumov na úrovni EÚ podľa Feikových slov vyplynulo, že nekalé obchodné praktiky sa v potravinovom dodávateľskom reťazci vyskytujú často. Väčšina členských štátov EÚ ich existenciu a uplatňovanie v obchodných vzťahoch vyhodnotila ako riziko pre riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca. K potrebe riešiť problematiku nekalých obchodných praktík prijatím opatrení na celoeurópskej úrovni sa prihlásili všetky členské štáty EÚ.Podľa slovenskej agroministerky zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ohrozuje aj potravinovú suverenitu a sebestačnosť Slovenska. Pocítiť to môžu aj spotrebitelia, keďže dosť často prichádza k diskriminácii domácich dodávateľov. Tlak na znižovanie nákupných cien zase výrobcov tlačí k znižovaniu kvality potravín, pretože za nízku cenu nedokážu zabezpečiť kvalitné suroviny.dodala Matečná.Feik dodal, že väčšina členských krajín EÚ vrátane Slovenska problém nekalých obchodných praktík rieši na národnej úrovni, ale práve z iniciatívy Slovenska vznikla potreba prijatia celoeurópskej smernice, ktorá je v súčasnosti v pokročilom štádiu prípravy.