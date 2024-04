Európsky parlament posilnil práva spotrebiteľov na opravu, slovenskí zákonodarcovia to kvitujú

Zavedenie online platformy

23.4.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu v utorok popoludní schválili nové pravidlá na podporu opravy tovaru, čo povedie k udržateľnejšej spotrebe a zníženiu nákladov na nové nákupy . Zároveň tým posilnil práva spotrebiteľov, ktorí tak získajú právo na opravu tovaru v rámci zákonnej záručnej doby aj po nej.Cieľom posilneného práva na opravu bolo znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa oprava výrobkov stala jednoduchšou a lacnejšou alternatívou.Okrem zákonnej záruky budú mať spotrebitelia nové právo požadovať opravu produktov, ktoré sú technicky opraviteľné podľa práva Európskej únie , ako sú napríklad práčky, vysávače či smartfóny.S cieľom podporiť opravy a oživiť trh s opravami v EÚ pravidlá zavádzajú európsku online platformu na vyhľadávanie miestnych opravovní alebo predajcov renovovaného tovaru.Nové pravidlá tiež umožňujú prístup k náhradným dielcom, nástrojom a informáciám o údržbe a zakazujú používanie hardvérových a softvérových postupov, ktoré bránia opravám.Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík víta toto európske opatrenie, ktoré prinesie priaznivejšie podmienky pre spotrebiteľov. „Možnosť dať si opraviť pokazený tovar aj po uplynutí záruky, ak je oprava lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, ušetrí peniaze aj ľuďom na Slovensku. Zároveň je to cesta k väčšej udržateľnosti,“ vyhlásil Bilčík.V podobnom duchu sa vyjadril aj ďalší slovenský zákonodarca Jozef Mihál , podľa ktorého pomáha ľuďom opraviť ich spotrebiče a elektroniku namiesto toho, aby ich vyhodili.„Tento zákon uľahčuje a zlacňuje opravu položiek, čo šetrí peniaze a znižuje množstvo odpadu. Zabezpečuje dostupnosť náhradných dielcov a zabraňuje výrobcom blokovať opravy. Myslím si, že je to veľký krok smerom k pomoci nášmu životnému prostrediu a opätovnému posilneniu práv spotrebiteľov,“ poznamenal. Michal Wiezik to vníma ako významný krok k posilneniu práv spotrebiteľov v EÚ. Zdôraznil, že to navyše dáva ekonomický aj environmentálny zmysel.„Ekonomický, lebo bude jednoduchšie získať náhradné dielce a tovary opraviť, čím sa vyhneme potrebe kupovať nové a drahšie výrobky. Z environmentálneho hľadiska obmedzíme plytvanie vzácnymi surovinami a posilníme princípy obehového hospodárstva,“ podotkol Wiezik.