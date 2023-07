Európsky parlament sa musí brániť pred korupciou a škodlivým zasahovaním zo zahraničia, tvrdí Bilčík

Korupcia a zásahy zo zahraničia

Hybridné hrozby

Musia niesť následky

13.7.2023 (SITA.sk) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal správu, v rámci ktorej požaduje účinné systémy monitorovania a dohľadu s cieľom odhaliť zahraničné zasahovanie do fungovania tejto inštitúcie.Ako informoval tlačový odbor europarlamentu, poslanci vo svojich odporúčaniach na reformu pravidiel týkajúcich sa transparentnosti, integrity, vyvodzovania zodpovednosti a boja proti korupcii varujú, že pokusy zasahovať do demokracie zo strany iných štátov sú „rozšíreným javom, proti ktorému je potrebné čo najdôraznejšie bojovať".Podľa slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka , ktorý bol spoluspravodajcom dokumentu, EP musí zostať otvorenou inštitúciou, zároveň sa však musí brániť pred korupciou a škodlivým zasahovaním zo zahraničia. Preto by podľa neho zamestnanci, ktorí sa zaoberajú citlivými otázkami, mali absolvovať bezpečnostnú previerku.„Vznik tejto správy, za ktorou stojím ako spravodajca, je dôkazom, že Európsky parlament si jasne uvedomuje hrozby, ktorým čelí od tretích krajín," povedal Bilčík.Autoritárske režimy na čele s Ruskom a Čínou podľa neho majú záujem oslabovať nielen Európsku úniu a jej inštitúcie, ale aj jednotlivé členské štáty.„Či už rozsievaním dezinformácií s cieľom ovplyvňovať výsledky volieb alebo používaním korupčných praktík," uviedol.Aj podľa europoslankyne Miriam Lexmann demokratické inštitúcie čelia hybridným hrozbám zo strany nedemokratických režimov.„Nielen Katar, ale aj Rusko, Čína a ďalší aktéri sa naďalej pokúšajú ovplyvňovať politikov a úradníkov, využívajú korupciu či sledovacie zariadenia a iné metódy na šírenie svojho vplyvu. Preto sa Európsky parlament a ďalšie európske a národné inštitúcie musia pred týmito hrozbami chrániť," skonštatovala.Pokusy zasahovať do demokratického zriadenia nie sú podľa Ivana Štefanca ničím neobvyklým.„Potrebujeme sa im dokázať efektívne brániť. Okrem toho je dôležité posilniť boj proti korupcii prostredníctvom kvalitnejšej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi jednotlivých členských štátov," dodal europoslanec.Správa europoslancov konštatuje, že krajiny ako Katar, Maroko, Čína, Rusko, Spojené arabské emiráty (SAE), Srbsko a Turecko výrazne investujú do lobistického úsilia v Bruseli.Preto podľa prijatého dokumentu zahraničné zasahovanie „nesmie zostať bez následkov“ a europoslanci vyzývajú na pozastavenie všetkých legislatívnych a nelegislatívnych návrhov týkajúcich sa spolupráce so štátnymi orgánmi krajín, ktoré sa pokúšajú o zasahovanie ako aj na pozastavenie všetkých finančných prostriedkov EÚ pre orgány takýchto krajín.