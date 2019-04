Európsky parlament schválil smernicu o dvojakej kvalite produktov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Štrasburg 17. apríla (TASR) - Európsky parlament v stredu schválil smernicu, ktorá rozširuje aktuálnu definíciu klamlivých obchodných praktík. Za ne by sa mohla v budúcnosti považovať aj dvojaká kvalita tovarov, ktoré sú propagované v rôznych štátoch ako rovnaké, hoci majú výrazne odlišné zloženie. Smernica tiež upravuje informovanie spotrebiteľa o platených umiestneniach tovarov v online ponukách, informovalo o tom tlačové stredisko Európskeho parlamentu.Predložený text smernice zároveň žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po jej účinnosti posúdila novovzniknutú situáciu a v prípade potreby navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov priamo medzi nekalé obchodné praktiky.Zakázať dvojakú kvalitu produktov však bude možné iba za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi.spresnilo tlačové stredisko Európskeho parlamentu.Najvyššia možná sankcia za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by na základe nových pravidiel mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Pokiaľ nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.