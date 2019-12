Európsky parlament vyzval maltského premiéra na okamžitú rezignáciu

Maltský premiér Joseph Muscat, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. decembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli zaslal novému predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi list, v ktorej delegácia europarlamentu vyjadrila znepokojenie v súvislosti s politickým zasahovaním do vyšetrovania vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Europoslanci vyzvali maltského premiéra Josepha Muscata na okamžité odstúpenie. Informoval o tom vo štvrtok server lovinmalta.com.uvádza sa v zmienenom liste. Podľa eurposlancov to totiž predstavujevraždy novinárky, ako ajSprávu delegácie by mali europarlamentu predložiť 15. decembra. Europoslanci už teraz vyzvali na naliehavé kroky:Premiér Joseph Muscat sa v súčasnosti zúčastňuje na summite v Bruseli, ktorého témou je aj dlhodobý rozpočet EÚ (2021-27). Zdá sa však, že po niekoľkých verejných výzvach politikov a aktivistických skupín bude na programe summitu aj Malta, konštatuje lovingmalta.com.Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Keitha Schembriho, bývalého vplyvného spolupracovníka premiéra Muscata, a exministra cestovného ruchu Konrada Mizziho.Premiéra Muscata, ktorý avizoval, že odstúpi v polovici januára, kritici obviňujú, že marí spravodlivosť, aby chránil svojich politických spojencov a spolupracovníkov.