Európsky projekt zlepšuje učenie virtuálnou realitou

Žiaci z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty bez toho, aby opustili svoju školu Foto: Atos Foto: Atos

Žiaci z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty bez toho, aby opustili svoju školu Foto: Atos Foto: Atos

Interaktivitu trnavským študentom pri výučbe ponúka laboratórium elektrofyziky Foto: Atos Foto: Atos

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (OTS) - Len zopár krokov. Bratislavskí žiaci si mohli prezrieť najzaujímavejšie exponáty a naučiť sa, ako sa keramika modeluje, tvorí a vypaľuje bez toho, aby opustili svoju školu.Virtuálne múzeum je však skôr len zaujímavosť - technológia, ktorú na škole testovali vďaka projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020), má omnoho praktickejšie využitie napríklad pri výučbe elektrofyziky či zoznamovaní s priestorovou geometriou.,“ hovorí, hlavný majster odbornej výchovy na Strednej škole elektrotechnickej v Trnave, druhej slovenskej škole, ktorá digitálny vzdelávací obsah prostredníctvom virtuálnej reality testovala. „“ dodáva vedúci úseku praktického vyučovania informačných technológií.Interaktivitu trnavským študentom pri výučbe ponúka laboratórium elektrofyziky. Žiaci sa ocitnú priamo vo virtuálnej dielni, kde zo súčiastok vytvárajú podľa schémy obvody a dokážu ich skúmať a merať ako v reálnom svete. „,“ vysvetľuje prínos modernej technológie, odborníčka spoločnosti Atos IT Solutions and Services (Atos).Práve Atos je jedným z členov Konzorcia medzinárodného projektu NEWTON (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies, EU Horizon 2020). „,“ hovorí, ktorá zastrešuje pedagogickú časť projektu na Slovensku.Atos pripravil aj virtuálne laboratóriá, v ktorých sa pre študentov priestorová geometria rotačných telies mení z abstraktných rovníc a dvojrozmerných náčrtov na živú vedu. Priestorové geometrické objekty si môžu nielen obzerať zo všetkých strán, ale pri práci s parametrami rovníc priamo pred sebou v okuliaroch na virtuálnu realitu vidia, ako zmeny vplývajú na výsledný tvar. Tento modul sa zatiaľ testuje v Taliansku, no v budúcnosti sa môže uplatniť aj na školách na Slovensku či iných európskych krajinách.Spoločné dielo IT odborníkov a pedagógov zo šiestich európskych krajín je platformou a univerzálnym centrom na tvorbu a využívanie kurzov v rôznych oblastiach. Už dnes je k dispozícii viacero predmetov a množstvo digitálneho vzdelávacieho obsahu.Atos v ňom zužitkováva aj svoje skúsenosti a expertízu z tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu pre priemyselné podniky. Táto platforma sa totiž ukazuje ako veľmi výhodné riešenie vzdelávania zamestnancov. Umožňuje lacnejším a bezpečnejším spôsobom zaškoľovať zamestnancov napríklad pre montáž či demontáž výrobkov alebo cvičiť na zariadeniach, ktoré sú trebárs pre nepretržitú prevádzku bežne nedostupné.