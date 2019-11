Európsky realitný trh zaznamenal mierny pokles investícií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. novembra (TASR) - Celková výška investícií na európskom trhu nehnuteľností dosiahla v 3. kvartáli roku 2019 hodnotu 69,5 miliardy eur. Predstavuje to 4-percentný pokles v porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku a 14-percentný medziročný prepad. Investície v Európe dosiahli celkovú hodnotu 192 miliárd eur. V tom istom období v roku 2018 to bolo 223 miliárd. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.Pokles objemu investícií v rámci európskeho realitného trhu je spôsobený menším počtom objemných bankových transakcií a menšou dostupnosťou bankových produktov, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve zostáva hlavným faktorom neistota týkajúca sa brexitu. V dôsledku týchto faktorov objem investícií v Spojenom kráľovstve naďalej klesal aj v 3. kvartáli roku 2019. V porovnaní s 3. kvartálom roku 2018 poklesol o 29 %, medziročne až o 33 %. Aj napriek poklesu však ostáva záujem investorov vysoký a celá Európa im aj naďalej ponúka veľké množstvo kapitálu.Darilo sa sektoru obytných nehnuteľností. Objem investícií v tejto oblasti vzrástol oproti 3. kvartálu minulého roku až o 61 % a na európskej úrovni aktuálne zachytáva vysoké objemy globálneho kapitálu.Trh kancelárskych nehnuteľností je podľa prieskumu CBRE stále vysoko likvidným a silným trhom, a to z toho dôvodu, že výška nájmov v tejto oblasti s obmedzenou ponukou aj naďalej narastá. Mierne zníženie objemu investícií však v tomto prípade spôsobil nedostatok kvalitných investičných produktov. Investície v 3. kvartáli tohto roka síce vykázali oproti predchádzajúcim dvom štvrťrokom mierny nárast, no objemy v porovnaní s 3. kvartálom roku 2018 ostávajú približne rovnaké. Medziročne poklesli celkom o 8 %.Maloobchodné nehnuteľnosti ostávajú v rámci investícií na trhu aj naďalej problematickejším sektorom, avšak od začiatku roka možno registrovať určitú mieru stabilizácie. Zatiaľ čo objem investícií sa v porovnaní s 3. kvartálom 2018 znížil o 18 % a medziročne poklesol o 33 %, od začiatku tohto roka vzrástol o 25 %.Dopyt investorov po logistických nehnuteľnostiach ostáva aj naďalej vysoký, ukázal prieskum. Aj napriek tomu, že developeri boli na trhu priemyselných nehnuteľností aktívni, dopyt stále dokáže relatívne bez problémov absorbovať súčasnú ponuku. Objem investícií bol v porovnaní s 3. štvrťrokom 2018 stabilný a medziročne klesol o 9 %.priblížil Anthony Selman, riaditeľ oddelenia investičných nehnuteľností spoločnosti CBRE pre región strednej a východnej Európy a Slovensko.