Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v kauze bratov Krátkych, prisúdil im odškodnenie

14.3.2025 (SITA.sk) - Európsky súd pre ľudské práva priznal v kauze bratov Krátkych odškodnenie v sume 1 600 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 1 000 eur ako náhradu nákladov a výdavkov.Ako informovalo ministerstvo spravodlivosti , európsky súd v rozhodnutí skonštatoval, že konanie o ústavnej sťažnosti, ktorú jeden z bratov podal v súvislosti s jeho väzbou a ktoré trvalo pred Ústavným súdom SR jeden rok, jedenásť mesiacov a sedem dní, nespĺňalo požiadavku urýchlenosti.Preto konštatoval porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd . O námietke týkajúcej sa údajného nedostatku nestrannosti súdu v konaní o väzbe sťažovateľa nepovažoval ESĽP za potrebné rozhodovať samostatne.Jeden zo súrodencov sa na ESĽP sťažoval aj na porušenie práva na osobnú slobodu, keď tvrdil, že jeho väzba nebola dostatočne odôvodnená a že jej preskúmanie nespĺňalo požiadavky urýchlenosti a nestrannosti. Súd sa však v tejto súvislosti odvolal na svoj skorší rozsudok Krátky proti Slovenskej republike z 25. apríla 2024 v prípade, ktorý mal pôvod v tej istej trestnej veci a v ktorom konštatoval, že väzba sťažovateľa od 6. marca 2017 do 25. septembra 2020 bola odôvodnená. Túto časť sťažnosti preto ESĽP odmietol ako zjavne nepodloženú.Rozsudok bol prijatý trojčlenným výborom sudcov ESĽP a dňom zverejnenia nadobudol právoplatnosť. Najvyšší súd SR v prípade dvojičiek Dávida a Dominika Krátkych ešte vo februári 2024 vyhovel ich dovolaniu a zrušil im právoplatne uložené doživotné tresty. Dôvodom bolo podľa predsedu senátu Martina Bargela to, že bola porušená ich prezumpcia neviny, keďže ich odsúdili rovnakí sudcovia Špecializovaného trestného súdu.Tí schvaľovali dohody s obvinenými, ktorí neskôr vypovedali proti súrodencom. Dovolací senát z tohto dôvodu zrušil rozsudok ŠTS z roku 2020, ako aj uznesenie odvolacieho senátu NS SR, ktorým boli zamietnuté odvolania obžalovaných. ŠTS tak má prípad údajnej zločineckej skupiny vedenej bratmi prejednať odznovu v novom zložení senátu.Odvolací senát najvyššieho súdu predtým v júli 2021 potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020 o odsúdení dvojičiek na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Zločinecká skupina známa ako „Dvojičky“ vedená súrodencami sa zaoberala obchodovaním s drogami v severnej a západnej časti Slovenska. Okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu ku „konkurencii“ a dopustili sa aj vraždy člena skupiny.