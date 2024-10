Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť Jaroslava Haščáka súvisiacu s policajnou raziou v Digital Parku

Nesplnil podmienky prijateľnosti

17.10.2024 (SITA.sk) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 24. septembra zamietol sťažnosť Jaroslava Haščáka z dôvodu jej neprijateľnosti, keďže sťažovateľ nevyčerpal všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky.Uviedlo to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR , ktoré zároveň informovalo, že ESĽP sa kvôli procesným dôvodom nevyjadril k meritóru veci, teda či došlo k porušeniu práv sťažovateľa.Podstata sťažnosti spočívala v údajnom úniku informácií do médií týkajúcich sa zatknutia a obvinení voči Haščákovi, ako aj prehliadky jeho spoločnosti. Tieto udalosti podľa sťažovateľa narušili jeho právo na rešpektovanie súkromného života podľa článkov Dohovoru.Európsky súd uviedol, že sťažovateľ nesplnil podmienky prijateľnosti, keďže nevyužil vnútroštátne opravné prostriedky, ako je žaloba o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom.Súd tiež poukázal na to, že výsledok konania o trestnom oznámení v súvislosti s únikom informácií mohol byť napadnutý na ústavnom súde."Dôvodom pre pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov je umožniť vnútroštátnym orgánom, predovšetkým súdom, zabrániť alebo napraviť údajné porušenia Dohovoru," uviedla Katarína Roskoványi , štátna tajomníčka MS SR.Toto pravidlo je dôležitým aspektom subsidiárnosti ochranného mechanizmu dohovoru.Agentúra SITA 5. júna 2023 informovala, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) spojil dve sťažnosti, ktoré mu adresoval podnikateľ Jaroslav Haščák v súvislosti s policajnou raziou v komplexe Digital Park z roku 2020 a oznámil ich Slovenskej republike s výzvou, aby sa k nim do 20. septembra 2023 vyjadrila.Informoval o tom Haščákov právny zástupca Martin Škubla s tým, že sťažnosti sa týkajú obmedzenia jeho práv a únikov do médií.Príkaz na prehliadku v bratislavskom Digital Parku II vydala dňa 1. decembra 2020 vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry Martina Babacsová so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu v kauze tzv. kupovania nahrávok Gorily. V nej bol pôvodne Haščák obvinený. Generálna prokuratúra však Haščákovi neskôr obvinenie zrušila. Škubla v tejto súvislosti zdôraznil, že na rozdiel od obvinenia a väzby sa štát podnikateľovi za raziu, ktorú podľa neho sprevádzali excesy nikdy neospravedlnil.