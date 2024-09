Európsky trh nie je dostatočne chránený, Únia musí podľa Šramka pristupovať aktívnejšie k obmedzovaniu neférových praktík

Z chudoby do normálneho štandardu

Problém s rastom

Šramko upozorňuje na Britániu

25.9.2024 (SITA.sk) - Európsky trh nie je dostatočne chránený pred dovozom čínskej ocele. „Dlhodobo sme zavalení čínskou ocelou,“ povedal to v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk bývalý guvernér Národnej banky Slovenska a bývalý predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Vyjadril svoju obavu, že čínska oceľ môže byť neférovo dotovaná štátnou podporou alebo sa pri jej výrobe môžu využívať nelegálni pracovníci, vrátane maloletých. Podľa jeho slov globalizácia v posledných desaťročiach výrazne prispela k zvýšeniu životnej úrovne a boju s infláciou.„Globálne naozaj zvýšila životnú úroveň, miliarda ľudí sa dostala z chudoby do normálneho štandardu,“ uviedol Šramko. Dodal, že globalizácia tiež pomohla znižovať ceny výrobkov v USA a EÚ vďaka čínskym výrobkom.Napriek týmto prínosom však tvrdí, že Slovensko a EÚ by mali aktívnejšie chrániť svoj trh a uvažovať o zavedení ciel a iných opatrení proti neférovému dovozu.„Myslím si, že nechránime dostatočne EÚ a určite v mnohých výrobkoch by sme mali byť aktívnejší,“ skonštatoval Šramko. Európa čelí podľa neho vážnym problémom s rastom, čo ilustruje znižujúca sa prognóza rastu z 0,9 % na 0,8 %.Najmä Nemecko, Francúzsko a Taliansko vykazujú veľmi nízky rast. Šramko tiež upozorňuje na Britániu, ktorá má ešte nižší rast napriek silnému finančnému trhu a kvalitnému vzdelávaciemu systému.Apeluje na krajiny, aby prichádzali k riešeniu týchto problémov profesionálne a nie politicky. „Plne súhlasím s tým, že sa treba zobudiť,“ povedal Šramko.