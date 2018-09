Európsky týždeň športu motivuje ľudí k pohybu, Volko: Pekná myšlienka

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Motivovať ľudí k pohybu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý odštartoval na Slovensku a v ďalších 37 krajinách starého kontinentu počas uplynulého víkendu. V rámci týždňa športu zaregistrovali organizátori športových akcií na Slovensku už takmer 500 podujatí a ich počet stále rastie.Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum (NŠC). Iniciatíva je reakciou na prieskum Eurobarometra z roku 2017, podľa ktorého je zapojenie sa Európanov do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. Takmer 60 percent Európanov vôbec necvičí a nikdy, alebo takmer nikdy nešportuje. Slováci sa taktiež hýbu veľmi málo a dokonca takmer polovica vôbec necvičí a nešportuje.uviedol v tlačovej správe jeden z ambasádorov týždňa športu, atlét Ján Volko.Organizátori športové podujatia na Slovensku registrujú na stránke www.tyzdensportu.sk. Samotný týždeň športu trvá od 23. do 30. septembra 2018. V rámci celoeurópskej kampane na podporu športu a pohybových aktivít sú ale registrované všetky podujatia, ktoré sa konali, alebo sa ešte len budú v termíne od 1. septembra do 15. októbra 2018. Registrácia nových podujatí je stále otvorená.Jednou z ambasádoriek týždňa športu je i slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Jana Dukátová, ktorá po materskej dovolenke len nedávno začala s tréningom na vode: