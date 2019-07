Európsky zdravotný preukaz platí len pre verejné zdravotníctvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Európskym preukazom zdravotného poistenia sa môžu slovenskí občania preukázať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia v krajinách Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.uviedol pre TASR hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann.Zdôraznil, že výška doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je však v jednotlivých krajinách rôzna.priblížil.Podľa Neumanna tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí, a to ani v prípade, že má slovenský poistenec európsky preukaz zdravotného poistenia. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, je potrebné zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva.Pri ceste do zahraničia preto odporúča komerčné cestovné poistenie.prízvukoval.Ako ďalej popísal, komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým s európskym zdravotným preukazom sa poskytuje ošetrenie len u lekára vo verejnej, respektíve štátnej sieti, ktorá nie je vždy v mieste pobytu v zahraničí dostupná. Komerčné cestovné poistenie je podľa Neumanna variabilné a ponúka rôznorodú škálu poistných rizík.Výhody komerčného cestovného poistenia podľa Neumanna spočívajú teda v tom, že kryje náklady aj na spoluúčasť, kryje nevyhnutné náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a späť do vlasti. Rovnako pokrýva nevyhnutné náklady za hospitalizáciu, lekárske ošetrenie a nevyhnutné lieky, náklady na starostlivosť v súkromných zariadeniach a jeho územnú platnosť je možné doriešiť podľa potreby.uzatvoril.