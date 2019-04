Euroskupina schválila vyplatenie 970 miliónov eur Grécku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 5. apríla (TASR) - Ministri financií eurozóny, tzv. Euroskupina, v piatok schválili vyplatenie 970 miliónov eur z grantu pre Grécko, ktorý je súčasťou pomoci krajine po skončení sa záchranného programu a monitorovania reforiem.Uvoľnenie peňazí z grantu bolo podmienené zavádzaním sľúbených reforiem, najmä reformy zákona o vymáhaní pohľadávok bánk. To pomôže znížiť veľké zaťaženie gréckych bánk zlými nesplácanými úvermi.povedal na tlačovej konferencii predseda Euroskupiny Mário Centeno.Peniaze pochádzajú zo ziskov centrálnych bánk v eurozóne z gréckych vládnych dlhopisov a zo zníženia úrokovej marže z niektorých úverov od eurozóny pre Atény na nulu.povedal Centeno, podľa ktorého to tiež vyšle investorom pozitívny signál, že Grécko pokračuje v reformnom programe, čo je už možné vidieť na trhoch.Výnosy z desaťročných gréckych dlhopisov na sekundárnych trhoch totiž klesli z 3,609 % pri otvorení obchodovania v piatok na 3,511 % po zverejnení správy a neskôr sa pokles mierne skorigoval na 3,544 %.Financie od eurozóny posilnia už aj tak veľké hotovostné rezervy Grécka a sú tiež signálom pre investorov, že najväčší veriteľ krajiny - eurozóna, schvaľuje hospodársku politiku vlády v Aténach.Grécko vlani v auguste vystúpilo z posledného tretieho záchranného programu po ôsmich rokoch finančnej podpory od vlád z eurozóny a Medzinárodného menového fondu (MMF).Šéf záchranného fondu eurozóny Klaus Regling na tlačovej konferencii povedal, že snaha Grécka splatiť predčasne pôžičky od MMF dáva zmysel, pretože niektoré z nich sú veľmi drahé.povedal Regling.Splátka, ktorú v piatok schválila Euroskupina, je prvá z balíka vo výške približne 4,8 miliardy eur, ktorý veritelia z eurozóny sľúbili Grécku do roku 2022 ako súčasť pomoci po skončení záchrany výmenou za pokračovanie v reformách.